www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.15 р. 100 JPY: 61.29 р.
EUR: 79.56 р. 10 CNY: 99.89 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Игорь Шувалов: цены на продукты в Приморье неоправданно высоки

26 Октября 2011, 17:24 | Приморье

Федеральная антимонопольная служба проверит цены на продукты питания в муниципалитетах Приморского края.

- По дороге к вам я зашел в продуктовый магазин, - рассказал Игорь Шувалов на встрече с жителями поселка Пограничный, - и увидел, что молоко стоит 60 рублей, рыба неоправданно дорогая, хлеб тоже. Это ненормально. Необходимо разобраться почему, так происходит. Я поручу ФАС разобраться с этим вопросом.

Первый вице-премьер России поручил губернатору Приморья Сергею Дарькину так же взять этот вопрос на контроль.

Климатические условия Приморья, наличие свободных земель, на которых можно и нужно выращивать собственные продукты питания способствуют благоприятному ведению сельского хозяйства. Край способен обеспечивать своих жителей картофелем, морковью, рисом.

- Необходимо вкладывать, как можно больше сил в развитие сельского хозяйства. У вас благоприятная климатическая зона, у вас даже арбузы растут, а цены на продукты питания бешеные, - заявил Игорь Шувалов.

Желающим заниматься ведением сельского хозяйства Игорь Шувалов предложил выделять земельные наделы и предоставлять налоговые льготы. Ранее первый зампред говорил о необходимости выделять больше земли жителям под строительство доступного жилья. На встрече с жителями поселка Пограничный первый зампред правительства России заявил, что так же необходимо выделять большие земельные участки для ведения сельского хозяйства.

- Что касается Приморского края, отметил первый вице-премьер,– здесь огромное количество земли и федеральной в том числе. Муниципальным властям необходимо составить списки людей, кто готов брать земельные участки и строить там индивидуальное жилье, а также развивать сельское хозяйство,- заявил Шувалов.

Автор: Пресс-служба "Единой России"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru