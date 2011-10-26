Игорь Шувалов: цены на продукты в Приморье неоправданно высоки

Федеральная антимонопольная служба проверит цены на продукты питания в муниципалитетах Приморского края.

- По дороге к вам я зашел в продуктовый магазин, - рассказал Игорь Шувалов на встрече с жителями поселка Пограничный, - и увидел, что молоко стоит 60 рублей, рыба неоправданно дорогая, хлеб тоже. Это ненормально. Необходимо разобраться почему, так происходит. Я поручу ФАС разобраться с этим вопросом.

Первый вице-премьер России поручил губернатору Приморья Сергею Дарькину так же взять этот вопрос на контроль.

Климатические условия Приморья, наличие свободных земель, на которых можно и нужно выращивать собственные продукты питания способствуют благоприятному ведению сельского хозяйства. Край способен обеспечивать своих жителей картофелем, морковью, рисом.

- Необходимо вкладывать, как можно больше сил в развитие сельского хозяйства. У вас благоприятная климатическая зона, у вас даже арбузы растут, а цены на продукты питания бешеные, - заявил Игорь Шувалов.

Желающим заниматься ведением сельского хозяйства Игорь Шувалов предложил выделять земельные наделы и предоставлять налоговые льготы. Ранее первый зампред говорил о необходимости выделять больше земли жителям под строительство доступного жилья. На встрече с жителями поселка Пограничный первый зампред правительства России заявил, что так же необходимо выделять большие земельные участки для ведения сельского хозяйства.

- Что касается Приморского края, отметил первый вице-премьер,– здесь огромное количество земли и федеральной в том числе. Муниципальным властям необходимо составить списки людей, кто готов брать земельные участки и строить там индивидуальное жилье, а также развивать сельское хозяйство,- заявил Шувалов.