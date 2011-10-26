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Приморцам из первых уст обещаны жилье, канализация и пожарная авиационная эскадрилья
25 октября первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов и губернатор Приморья Сергей Дарькин в рамках рабочей поездки встретились с жителями поселка Покровка Октябрьского района. Среди основных вопросов, которые поднимались на встрече – строительство новых детских садов, жилья и медицинских учреждений, обеспечение льготными медикаментами.
Также в центре внимания - вопросы приграничного сотрудничества, жилищно-коммунального хозяйства, передачи земли на нужды поселения, развития сельских территорий.
Как отметил губернатор Сергей Дарькин в начале встречи, Приморский край по программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья» в полном объеме получил средства на строительство объектов саммита АТЭС-2012. «В свою очередь, проведение саммита АТЭС, реализация ряда масштабных проектов решает важнейшую задачу создания нового качества жизни в Приморском крае.
После 2012 года все основные инвестиции
будут направлены на развитие городов
и районов Приморья»,
- подчеркнул губернатор.
В ходе встречи жители сообщили о том, что в поселке должен закрыться военный детский сад, который не сможет взять на баланс муниципалитет. Жители обратились к Игорю Шувалову и Сергею Дарькину с просьбой решить эту проблему. Вопрос будет решен в декабре за счет приобретения автобуса, который будет возить детей в детсад в поселок Липовцы.
Еще одна проблема - обеспечение жильем, из-за чего молодые специалисты не хотят оставаться на селе. По словам губернатора, сегодня выделяются достаточно большие средства на социальное развитие села. В рамках одного из направлений программы жильем обеспечиваются специалисты агропромышленного комплекса и социальной сферы, желающие жить и работать на селе. С начала действия программы более 450 приморцев стали обладателями своего собственного жилья. Как отметил губернатор, в рамках программы только в Октябрьском районе было построено 9 многоквартирных домов для молодых специалистов.
«Такая мера государственной поддержки служит эффективным средством для привлечения квалифицированных кадров в сельскую местность. Приток большого количества специалистов – это, прежде всего, работа на будущее села, его возрождение и развитие», - отметил Сергей Дарькин.
Кроме того, сегодня при поддержке Фонда жилищного строительства доступное жилье строится во Владивостоке в районе бухты Патрокл и поселка Трудовое.
На встрече также был поднят вопрос отсутствия канализационной системы в поселке, из-за чего стоки стекают прямо в реку. Решение проблемы – построить новую канализационную систему. Уже есть ее проект, средства заложены в бюджете.
В заключение встречи губернатор рассказал о создании в следующем году первой авиационной эскадрильи для пожаротушения. Сюда войдут четыре самолета, которые будут использоваться для ликвидации возгораний. Помимо этого, будет приобретен вертолет для неотложной помощи населению при чрезвычайных ситуациях. Игорь Шувалов отметил, что тушение пожаров в крае находится на высоком уровне, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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