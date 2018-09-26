Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа

Потенциальный «красный губернатор» пропустил уже третье подряд заседание парламента

Экс-кандидат в губернаторы Приморья, депутат Заксобрания края по округу №1 Андрей ИЩЕНКО не принял участия в сентябрьском заседании краевого парламента. Последние несколько дней несостоявшийся "красный губернатор" провел в Москве, раздавая интервью федеральным СМИ по поводу прошедшей избирательной кампании, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Очередная сессия Законодательного Собрания Приморского края прошла в среду, 26 сентября. На первом после каникул заседании присутствовали 32 депутата. Среди отсутствовавших 8 парламентариев - представитель КПРФ Андрей Ищенко, 10 дней назад едва не победивший на выборах губернатора края.

Напомним, что после второго тура выборов Ищенко несколько дней подряд собирал митинги своих сторонников возле здания администрации Приморского края. После отмены результатов голосования политик улетел сначала в Хакасию, чтобы поддержать кандидата от КПРФ на пост главы республики, а затем отбыл в Москву. В столице Ищенко встретился с председателем ЦК КПРФ Геннадием ЗЮГАНОВЫМ, который "дал добро" на участие Ищенко в новых выборах губернатора Приморья, а также активно раздавал интервью федеральным СМИ.

Два предыдущих заседания ЗС ПК - очередное 25 июля и внеочередное 10 июля, где обсуждалась пенсионная реформа - Андрей Ищенко также пропустил. Напомним, что систематическое непосещение заседаний Заксобрания и его профильных комитетов при определенных условиях может стать основанием для лишения депутатского мандата.