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Коллективный исход "коллективного Пушкарева"

26 Сентября 2018, 12:40 | Приморье

Администрацию Владивостока продолжают покидать чиновники из команды бывшего главы города Игоря ПУШКАРЕВА. 1 октября свой пост оставит заместитель главы Владивостока, начальник управления дорог и благоустройства мэрии Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ.

Напомним, что в середине сентября вице-мэр Владивостока получил «последнее предупреждение» от врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО за неудовлетворительное состояние дорожного полотна на улицах Борисенко и Вилкова во Владивостоке.

В телефонном разговоре с корреспондентом «Золотого Рога» 14 сентября Леонид Вильчинский подтвердил, что написал заявление на отпуск на две недели, но информацию о своем увольнении назвал слухами. В то же время, источник в мэрии подтвердил намерение вице-мэра уйти, поскольку тому надоело быть «мальчиком для битья», выслушивая публичную критику со стороны главы города, а перед выборами – еще и от главы края.  

«Леонид Вильчинский действительно очень опытный руководитель, но у нас, к сожалению, не совпадают взгляды, видение, подход к планированию, организации и необходимому качеству работ», - цитирует мэра Владивостока Виталия ВЕРКЕЕНКО пресс-служба «серого дома». Уточняется, что поводом для расторжения трудовых отношений стало отсутствие реалистичной и эффективной программы по ремонту городских дорог и развитию этой сферы в целом.

Ранее в сентябре работу в администрации завершили первый вице-мэр Екатерина ХИМИЧ и начальники трех управлений, в ведение которых входит управление муниципальной собственностью. На данный момент из «пушкаревских» вице-мэров в горадминистрации продолжают работать Алексей ЛИТВИНОВ, Константин ЛОБОДА, Наталья ЗУБОВА и Игорь ТКАЧЕНКО. По итогам последних кадровых решений обязанности между ними были перераспределены: так, управление муниципальной собственности перешло в ведение Алексея Литвинова, а представлять главу города в Думе Владивостока теперь будет Наталья Зубова. Правовое управление перешло в прямое подчинение к Виталию Веркеенко.

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

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Теги: дело мэра  тарасенко  Пушкарев 



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