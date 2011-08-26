178 соотечественников выбрали Приморье постоянным местом жительства

В этом году по программе «Об оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» в Приморье из-за рубежа прибыли 178 соотечественников с семьями.

Как сообщили в управлении государственной службы занятости Приморского края, еще 475 человек стали участниками программы, находясь на законных основаниях на территории Российской Федерации. Таким образом, в этом году программой воспользовались 653 соотечественника.

Как правило, переселенцы находят работу в сфере торговли, строительства, транспорта, связи, гостиничного и ресторанного бизнеса. Также соотечественники трудоустраиваются на предприятия обрабатывающих производств и в крестьянско-фермерские хозяйства.

Сегодня на шести территориях края зарегистрировано более 300 актуальных вакансий для соотечественников, которые предоставляют 30 приморских предприятий.

Между тем, недавно специалисты управления государственной службы занятости презентовали эту программу в Республике Украина. Жители Одессы, Николаева и Чернигова смогли узнать о возможностях и условиях переселения в Приморский край, мерах социальной поддержки, предоставляемых переселенцам, территориях будущего проживания