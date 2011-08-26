Шувалов убедился в безопасности работ Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами ДВЦ «ДальРАО»

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов посетил Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами (ДВЦ «ДальРАО»), где встретился с его работниками - жителями ЗАТО города Фокина.

До встречи с сотрудниками предприятия первый вице-премьер в сопровождении губернатора Приморского края Сергея Дарькина осмотрел объекты предприятия и смог убедиться в безопасности конструкций, предназначенных для длительного хранения реакторных блоков атомных подводных лодок. Руководитель «ДальРАО» Николай Лысенко рассказал первому вице-премьеру и губернатору края о работе, которая велась на двух аварийных подводных лодках: «Эта работа технически сложная. Сейчас радиационный фон вокруг хранилищ находится в норме. Вы можете убедиться в этом сами».

Игорь Шувалов посещает объекты "ДальРАО" в качестве главы Наблюдательного совета Росатома. Особенно, его интересовал вопрос безопасности хранения и переработки радиоактивных отходов. «Мы планируем крупные инфраструктурные вложения в Приморский край, собираемся проводить здесь крупные международные мероприятия. Для этого нам необходимо быть экологически ответственными и информировать население о той работе, которую мы делаем на таких технологически сложных объектах», - отметил Игорь Шувалов.

Первый вице-премьер в сопровождении губернатора края осмотрел хранилища, где находится реакторный блок атомной подводной лодки.

«Мы приехали сюда, чтобы убедиться в высоком качестве работы предприятия, профессионализме людей, которые здесь трудятся. Мы смогли лично удостовериться, что радиационный фон находится в норме. Именно поэтому, мы уделяем особое внимание развитию научно-исследовательских разработок в атомной промышленности. Благодаря конструкторскому и научному потенциалу российских атомщиков были найдены решения сложнейших задач в области предотвращения последствий ядерных инцидентов, которые случились на этих атомных подводных лодках», - сказал Игорь Шувалов.

Руководитель «ДальРАО» Николай Лысенко отметил, что весной 2010 года на этом предприятии проводилось выездное мероприятие МАГАТЭ. "Международные эксперты получили доступ для проведения инспекции. Они убедились в безопасности работы «ДальРАО» и высоком профессионализме работников предприятия», - подчеркнул директор «ДальРАО».

«Для нас важно, чтобы эти люди, их семьи имели возможность получать достойное образование, качественные жилищно-коммунальные услуги, могли заниматься спортом»,- отметил первый вице-премьер. Эти темы были затронуты и во время встречи Игоря Шувалова с работниками предприятия «ДальРАО» и жителями ЗАТО город Фокино. Сразу после начала встречи первый вице-премьер попросил журналистов не вести видео съемку, чтобы разговор получился максимально открытым и откровенным. Как сообщили в администрации ЗАТО Фокино, беседа затрагивала не только профессиональные темы и безопасность работы на предприятии, но и вопросы социально-экономического развития города.

После встречи с жителями первый вице-премьер и губернатор Приморского края возложили цветы к обелиску военных моряков, погибших при исполнении служебного долга в 1985 году.

Досье: Дальневосточному центру по обращению с радиоактивными отходами – филиала ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» (ДВЦ «ДальРАО» – филиал ФГУП «РосРАО») создан в 2000 году. Предприятие занимается проведением на территории Дальневосточного региона работ по экологической реабилитации радиационно-опасных объектов и работ, связанных с обращением с ядерным топливом, твердыми и жидкими радиоактивными отходами, накопленными и образующимися при утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками.