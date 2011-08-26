В краевой бюджет добавили средств на подготовку к зиме и саммиту АТЭС

Приморские депутаты внесли изменения в краевой бюджет текущего года. В результате корректировки основные параметры бюджета увеличились на 6 миллиардов рублей.

10 августа на внеочередном заседании Законодательного Собрания Приморского края депутаты рассмотрели и приняли в трех чтениях проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2011 год".

Как сообщил законодателям первый вице-губернатор края Александр Костенко, внеплановая корректировка связана с увеличением собственных доходов и поступлением целевых средств из федерального бюджета.

С учетом изменений основные параметры краевого бюджета на 2011 год составили: по доходам - 81,6 миллиарда рублей (до корректировки - 75,5 миллиардов рублей); по расходам - 94,7 миллиарда рублей (до корректировки - 88 миллиардов рублей); размер дефицита - 13 миллиардов рублей (до корректировки - 12,6 миллионов рублей).

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, с начала года доходная часть краевого бюджета выросла на 119% или на 13 миллиардов рублей. При нынешней корректировке доходы краевого бюджета увеличиваются на 6,1 миллиарда рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов на 700 миллионов рублей и безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 5,4 миллиарда рублей.

Рост собственных доходов краевого бюджета обеспечили поступления от налога на прибыль Владивостокского отделения ДВЖД, филиала ОАО "Мобильные телесистемы", Приморского ОСБ №8635, ОАО ДГК "Приморская генерация", а также увеличение налоговой базы по отдельным налогоплательщикам. Речь идет о предприятиях и организациях строительной и перерабатывающей отраслей, в том числе участвующих в строительстве объектов саммита АТЭС.

За счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Приморский край получит более 135 миллионов рублей на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, и более 348 миллионов рублей - на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и развитие малоэтажного жилищного строительства.

В краевом бюджете на 2011 год отражены также средства на поддержку сельского хозяйства, модернизацию образования (347 миллионов рублей), обеспечение жильем ветеранов (220 миллионов рублей), приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (1,5 миллиарда рублей) и другие цели.

Расходы краевого бюджета увеличены на 6,6 миллиардов рублей. В том числе за счет целевых безвозмездных поступлений 2011 года – на 3,4 миллиарда рублей, за счет собственных средств краевого бюджета – на 2,9 миллиарда рублей.

Проект закона предусматривает увеличение на 900 миллионов рублей расходов на предоставление субсидий краевым государственным унитарным предприятиям на подготовку топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов. На 300 миллионов рублей вырастет сумма субсидий теплоснабжающим организациям в связи с ростом цен на топливо.

Кроме того, 843 миллиона рублей дополнительно зарезервировано в бюджете для предоставления гражданам социальных выплат на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

На проведение работ, связанных с капитальным ремонтом, реставрацией фасадов многоквартирных жилых домов, со строительством и реконструкцией объектов водоснабжения для проведения саммита АТЭС добавят 688 миллионов рублей. На 93 миллиона рублей вырастут ассигнования на реализацию краевой целевой программы "Безопасный город" на 2011 год, 60 миллионов рублей предусмотрено на закупку медицинского оборудования для ГБУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи". Кроме того, 10 миллионов рублей будет направлено на софинансирование расходов, связанных с перевозкой граждан в пригородном железнодорожном транспорте.

На 11 миллионов рублей увеличены расходы на повышение заработной платы учителям краевых государственных учреждений в рамках реализации проекта модернизации региональных систем общего образования.

Отвечая на вопрос депутатов Валентины Катковой и вице-спикера Владимира Масловского, Александр Костенко пояснил, что с 1 сентября на 22% вырастет заработная плата учителей как краевых, так и муниципальных образовательных учреждений Приморья. Недостающие средства на эти цели города и районы края получат в виде субвенций из краевого бюджета. С учетом июньского повышения общий рост зарплаты учителей составит в 2011 году 30%.

Председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Сергей Сидоренко обратил внимание вице-губернатора на тот факт, что в течение трех лет размер поддержки сельского хозяйства за счет средств краевого бюджета не меняется. Депутаты Законодательного Собрания по этому поводу обращались к губернатору края, но и при нынешней корректировке в краевом бюджете учтены только федеральные дотации сельхозпроизводителям.

Еще одной темой для обсуждения стал вопрос о мерах по снижению затрат краевого бюджета на поддержку топливно-энергетического комплекса края. Депутаты Владимир Беспалов и Галина Медведева обратили внимание администрации края на необходимость активизировать работу по снижению потерь предприятий топливно-энергетического комплекса, модернизации сетей, переходу на более дешевые по сравнению с мазутом виды топлива. Председатель краевого парламента Виктор Горчаков предложил Александру Костенко выступить на ближайшем заседании краевого парламента с соответствующей информацией, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.