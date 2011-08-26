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Сергей Дарькин: Предстоит приложить немало усилий
Губернатор Сергей Дарькин принял участие в отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия», которая состоялась в администрации края.
Отчет о деятельности регионального отделения партии «Единая Россия» за 3,5 года представил Секретарь политсовета Игорь Королев.
Обращаясь к участникам и гостям мероприятия, Сергей Дарькин озвучил некоторые итоги развития Приморского края. ВРП в 2010 году составил 432,7 млрд рублей или 108 процентов к уровню 2009 года. Сергей Дарькин подчеркнул, что темпы роста ВРП края сопоставимы с показателями ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, среди которых - Китай, Республика Корея. Важнейший показатель уровня жизни – инфляция, по итогам прошлого года зарегистрирована на уровне 7%. Это наименьший показатель с 1992 года.
Динамика экономического развития обеспечила улучшение социальных показателей. Среднемесячная заработная плата в организациях края выросла на 115% к уровню 2009 года и достигла 21 800 рублей в 2010 году. Уровень безработицы на 1 января этого года оценивался в 2,35%. В Приморском крае создано более 12 тысяч новых рабочих мест в прошлом году и уже 2,5 тысячи в этом.
Губернатор отметил также ряд масштабных инвестиционных проектов, которые сегодня реализуются в крае, в том числе в рамках подготовки к саммиту АТЭс-2012.
«В этом зале сидят не посторонние зрители, а непосредственные участники всех этих дел. Многие из вас принимали участие в разработке всех этих планов, в подготовке необходимой для их воплощения законодательной базы», - подчеркнул Сергей Дарькин.
Вместе с тем, по словам губернатора, главная цель этой работы – впереди: «В крае создаются современные предприятия – но это полдела. Вдохнуть в них жизнь, запустить эти производства, эффективно на них работать - предстоит нам, живущим в Приморском крае. И только тогда «экономический кластер» станет «кластером» по воспроизводству «качества жизни» в Приморском крае на уровне мировых стандартов».
Также с докладами на конференции выступили представители Региональной контрольно-ревизионной комиссии, Консультативного совета общественных организаций при ПРС ПРО Партии, Архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин и др.
Отвечая на вопросы приморских журналистов, Сергей Дарькин рассказал, что партия «Единая Россия» уже начала подготовку к выборам: «Впереди - две серьезнейших избирательных кампании - выборы депутатов Государственной Думы и выборы Президента России. Кроме того, предстоит избирательная компания краевого уровня – формирование нового состава Законодательного собрания».
По словам губернатора, это будет серьезным испытанием и для каждого из партийцев, и для всей партийной организации в целом. «Процент набранных голосов - это ответственность всех партийцев: от руководителей первичных организаций до глав поселений и муниципальных образований. И хотя, повторю, сделано многое, но выборы это, в первую очередь, состязание, и активистам партии, ее сторонникам предстоит приложить немало усилий, чтобы донести до избирателя все то, что есть в «активе». У нас в руках главный и самый решающий аргумент – реальные изменения, которые происходят сегодня в Приморье. Но, расслабляться не время. Необходимо перейти к персональным, конкретным делам».
Сергей Дарькин сообщил о том, что в ближайшее время начнется работа по подбору грамотных профессиональных кадров от Общественного Народного Фронта, которые могут достойно представлять интересы Приморского края в Государственной Думе.
Также, по мнению губернатора, многие депутаты действующего состава ЗАКСа края достойны победы на выборах. Вместе с тем, в политику Приморья должны прийти и новые люди, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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