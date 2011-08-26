Губернатор Приморья попросил пересмотреть слишком высокую стоимость туристических путевок

В Приморье разработана краевая целевая программа по развитию туризма.

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин провел совещание по вопросу об утверждении краевой долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Приморском крае на 2011-2016 годы».

Губернатор одобрил представленную программу, однако дал поручение внести в нее перечень объектов, которые обеспечат успешное развитие внутреннего и въездного туризма, а также сделать акцент на развитии медицинского туризма. В ходе совещания Сергей Дарькин обратил внимание представителей турбизнеса на необходимость пересмотреть слишком высокую стоимость туристических путевок.

Принятие краевой целевой программы позволит увеличить объемы въездного и внутреннего туризма в крае, создать на территории Приморья конкурентоспособный туристско-рекреационный комплекс, а также условия для развития различных направлений туризма. Так, один из проектов в направлении экотуризма предлагает создание модельного комплекса «Деревенское подворье» на базе фермерского хозяйства. В рамках развития историко-культурного направления предполагается создание морского музея «Два капитана», дальневосточного музея авиации.

В крае уже создается инфраструктура для развития туризма – в рамках подготовки к саммиту АТЭС строятся гостиницы высокого класса, театр оперы и балета. Краевая целевая программа предполагает строительство и реконструкцию баз отдыха, развитие прибрежных и водных видов отдыха и спорта, круизного и парусного туризма, строительство океанариума, ипподрома, аквапарка и многое другое.

Реализация проектов, связанных с саммитом АТЭС, а также строительство игорной зоны «Приморье», создание особой рекреационной зоны на острове Русский, проведение в крае крупных международных мероприятий, в том числе Тихоокеанского экономического конгресса, Международного конгресса рыбаков, Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», - все это может привлечь иностранных и российских туристов в Приморский край.

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств краевого бюджета.

Предполагается, что в результате реализации программы объем внутреннего туризма может увеличиться почти вдвое, а въездного - практически в пять раз, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.