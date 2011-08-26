Сергей Иванов: "Мы – не "экологические экстремисты"

Определены границы будущего национального парка «Земля леопарда»

Решение было принято во время совещания, которое провел 16 мая заместитель председателя правительства РФ Сергей Иванов. В числе участников совещания – министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Сергей Дарькин, представители министерств и ведомств РФ, департаментов Приморского края.

Вопрос с определением границ национального парка оставался одним из важнейших нерешенных вопросов, связанных с созданием «Земли леопарда». «Во время совещания вместе с губернатором края мы определили границы будущего национального парка. Через две недели они будут утверждены. При этом мы – не «экологические экстремисты», границы национального парка не затронут территории, где ведется активная жизнедеятельность, тем не менее, мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить популяцию леопарда. В национальный парк включены территории, где, по данным ученых, наиболее часто появляются леопарды»,- отвечая на вопросы журналистов, отметил Сергей Иванов.

Кроме того, вице-премьер обратил внимание на необходимость строительства туннеля в районе Нарвинского перевала для сохранения путей миграции дальневосточного леопарда и других диких животных, в том числе амурского тигра. Сергей Иванов сообщил, что строительство туннеля (его протяженность составит около 600 метров) начнется в этом году и будет осуществляться в основном за счет средств федерального бюджета. Общий объем инвестиций в проект составит 3,5 миллиарда рублей.

«На подготовительном этапе пора ставить точку. И уже с завтрашнего дня мы должны начинать практическую работу по созданию национального парка «Земля леопарда»»,- сказал во время совещания Сергей Иванов.

Отвечая на вопросы журналистов, губернатор Приморского края Сергей Дарькин отметил, что в рамках подготовки к саммиту АТЭС реализуется несколько проектов для улучшения экологии в Приморском крае. «В экологические проекты вкладывается 20 миллиардов рублей, в крае идет строительство очистных, комплекса «Пушкинская депрессия», комплекса по переработке ТБО. Уже в 2011 году в Приморье начнется перевод ТЭЦ-2 на газ, что тоже улучшит экологическую обстановку в крае. Это очень важная работа, которую мы ведем ради будущего», - считает Сергей Дарькин.

Напомним, 30 сентября 2010 года председатель правительства РФ Владимир Путин подписал перечень поручений «О мерах по сохранению популяции дальневосточного леопарда и развитию Государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и Государственного природного заказника «Леопардовый»».

Единственный очаг ареала дальневосточного леопарда остался только на юге Приморского края. На протяжении последних нескольких лет численность единственной в мире популяции составлять 35-45 особей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.