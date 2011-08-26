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Электронного письма лично Дарькину достаточно, чтобы уволить нерадивого чиновника

26 Августа 2011, 17:48 | Приморье

Жители края могут напрямую пожаловаться на недобросовестную работу чиновников губернатору края Сергею Дарькину. Это можно сделать через Интернет-приемную или лично, обратившись в приемную граждан.

Так, на имя губернатора от жителей поселков Лесозаводского района поступила жалоба на руководителя филиала КГУ «Приморское лесничество» Александра Кириенко. Он был ответственным за обеспечение дровами населенных пунктов района и из-за халатного отношения к своим непосредственным обязанностям допустил ситуацию, в результате которой население осталось в зиму без топлива.

По поручению Сергея Дарькина в район выехала специально созданная комиссия, чтобы на месте разобраться в ситуации. По итогам ее работы было принято решение уволить Александра Кириенко как неэффективного руководителя, сообщает пресс-служба администрации Приморкого края.

«Считаю, что должностные лица, которые некачественно исполняют свои обязанности, должны отвечать персонально. Это неправильно, что в вопросы, которые должны решаться на местном уровне, приходится вмешиваться краевым властям», - отметил губернатор Сергей Дарькин.

Губернатор также принял решение обратиться с просьбой к отделениям партии «Единая Россия» в муниципальных образованиях, чтобы они на местах следили за качеством управления.

При этом Сергей Дарькин подчеркнул: «Каждый житель края может обратиться ко мне напрямую с фактами халатного отношения чиновников к своей работе, и мы будем принимать соответствующие меры».

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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