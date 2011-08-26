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В Приморье будут созданы координационные советы по защите объектов транспорта от терроризма
Вопросы обеспечения безопасности людей на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, а также в иных местах их массового пребывания обсуждались на заседании антитеррористической комиссии (АТК) Приморского края, которое состоялось 14 марта в краевой администрации.
На заседании была дана оценка уровню антитеррористической и противодиверсионной защищенности ряда объектов транспортной инфраструктуры Приморского края.
Напомним, Сергей Дарькин проверил обеспечение безопасности на одном из важнейших объектов транспортной инфраструктуры - в аэропорту Владивостока. Губернатором были даны дополнительные поручения: оснастить рамными металлоискателями все входы, включая служебные, в аэровокзальном комплексе международного аэропорта Владивосток, создать пост кинологической службы, увеличить штатную численность сотрудников ЛОВД в аэропорту до 70 человек.
Администрация Приморского края также провела проверку безопасности железнодорожного вокзала и автовокзала Владивостока.
В крае также будут приняты и другие эффективные меры по нейтрализации возможных угроз жизни и здоровью людей на объектах транспортной инфраструктуры от незаконного вмешательства, приведению системы антитеррористической защищенности этих объектов в полное соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.
Комиссией принято решение о создании в Приморском крае координационных советов по антитеррористической и противодиверсионной защите объектов транспортной инфраструктуры. В сфере их деятельности окажется координация деятельности соответствующих структур по локализации террористических угроз и обеспечению антитеррористической безопасности на этих объектах, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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