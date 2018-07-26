Живут на одну зарплату

Кандидаты в губернаторы Приморья раскрыли данные о своем благосостоянии

Избирательная комиссия Приморского края опубликовала сведения о доходах и имуществе кандидатов в губернаторы, поданные при выдвижении. Данные позволят избирателям не только узнать об источниках благосостояния политиков, но и отследить, изменилось ли их материальное положение накануне избирательной кампании. С каким капиталом начали борьбу за пост главы региона приморские политики – в обзоре Деловой газеты «Золотой Рог».

Данные об имуществе, предоставленные кандидатами в крайизбирком, датируются 1 июня 2018 года. И поскольку все претенденты на пост главы региона занимают должности, на которых обязательна ежегодная подача сведений о доходах и имуществе, несложно проследить, как изменилось их имущественное положение за период с января по май.

Сведения, предоставленные в ИК ПК врио губернатора Приморского края Андреем ТАРАСЕНКО, соответствуют его декларации о доходах и имуществе за 2017 год, опубликованной несколько месяцев назад.





Получая зарплату во ФГУП «Росморпорт», а затем в администрации Приморского края, а также получив доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, Тарасенко смог заработал 16,14 млн рублей. На 14 банковских счетах руководителя края к 1 июня хранилось 34,2 млн рублей.

В собственности у врио губернатора – квартира (190,3 кв.м.) и гараж (24,4 кв.м.) в Москве. Список транспортных средств, принадлежащих Андрею Тарасенко и его супруге, за первые пять месяцев 2018 года не изменился – у главы региона в собственности по-прежнему значатся «Ленд Крузер Прадо» 2016 года, снегоход и прицеп, а у его супруги Светланы ТАРАСЕНКО – гидроцикл и автоприцеп. Кроме того, у супруги врио губернатора в собственности по-прежнему земельный участок и дом в Подмосковье, а также в испанской Торревьехе. При этом зарубежная недвижимость, согласно декларации, была приобретена еще в 2003 году за 7 млн рублей.

Выдвинутый в губернаторы от КПРФ депутат ЗС ПК Андрей ИЩЕНКО в 2017 году заработал 807,7 тыс. рублей.





Источниками дохода стали зарплата в принадлежащей депутату ООО «СК «Аврора-Строй», денежная компенсация за использование личного автотранспорта в служебных целях (ГСМ) от ЗС Приморья, а также отчуждение доли в уставном капитале ООО «Варяг-Строй». На 1 июня 2018 года на трех банковских счетах Ищенко лежало 711,4 тыс. рублей. Кроме того, политику принадлежит 100% строительной компании «Аврора-строй», которую он же и возглавляет. Учитывая скромные доходы и отсутствие долей в иных коммерческих организациях, открытым остается вопрос, откуда Андрей Ищенко берет средства на многочисленные благотворительные проекты. Кроме того, согласно сведениям, размещенным на сайте ИК ПК, у парламентария в собственности теперь не значится ни земельный участок площадью 600 кв.м., ни квартира площадью 76,5 кв.м., упомянутые в декларации за 2017 год. Но главное – теперь, в отличие от 2017 года, Андрей Ищенко холост – в поданной в крайизбирком форме упомянуты только несовершеннолетние дети политика.

Кандидат на пост главы Приморья от ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, которому в мае 2017 года был передан вакантный мандат депутата Госдумы РФ, за прошлый год заработал в региональном и федеральном парламентах 2,93 млн рублей.





В борьбу за пост губернатора Приморья Андрейченко вступил, имея на четырех банковских счетах 86,7 тыс. рублей, а также 1/3 доли в квартире площадью 65,2 кв.м в Новосибирске. Других активов у депутата Госдумы нет. Супруга парламентария владеет 1/2 квартиры площадью 50,1 кв.м. во Владивостоке и скромным Honda Fit 2009 года выпуска.

Главный справедливоросс Приморья, депутат ЗС ПК Алексей КОЗИЦКИЙ в 2017 году заработал 2,26 млн рублей, получая зарплату в Законодательном Собрании, а также сдавая в аренду недвижимость.





Третий источник дохода – продажа водного транспорта. На пяти банковских счетах кандидата к 1 июня лежало всего 326 тысяч рублей. Депутату принадлежат многочисленные объекты недвижимости в Приморье и других регионах России, а также доли в 50% в ООО «Подряд», ООО «Дарина-С», ООО «Дарина», ООО «Отдых» и более мелкие доли еще в трех коммерческих организациях. Добавим, что у Алексея Козицкого и Андрея Андрейченко в декларациях июня 2018-го нет изменений по сравнению с 2017 годом.

Единственная женщина, претендующая на пост губернатора Приморья, руководитель приморского отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и депутат Заксобрания Юлия ТОЛМАЧЕВА в 2017 году заработала 2,96 млн рублей.





Источники благосостояния депутата – адвокатские гонорары, проценты по вкладам, доходы от продажи имущества и денежная компенсация за использование личного транспорта в служебных целях от ЗС ПК. На семи банковских счетах кандидата в губернаторы к 1 июня находилось 11,85 млн рублей. В 2016 году семья Толмачевой приобрела зарубежную недвижимость стоимостью 8,4 млн рублей. Источниками средств для покупки стали доход по основному месту работы супруга, а также накопления за предыдущие годы.

Отметим, что у Юлии Толмачевой в более свежей декларации появились четыре земельных участка, находящиеся в общей совместной собственности с мужем. А вот одной из квартир в Таиланде (площадью 108 кв.м., находилась в пользовании – прим. автора), обозначенной в декларации-2017, у супругов больше нет, еще одна «тайская» жилплощадь (67,85 к.в.) в июньской декларации осталась. Автопарк депутатской семьи за последние месяцы, согласно предоставленным в крайизбирком данным, пополнился Toyota Vellfire 2013 года.

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.