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Зражевский не бросил Партизанск
Экс-мэр Партизанска Александр ЗРАЖЕВСКИЙ намерен стать муниципальным депутатом. Бывший градоначальник, в конце мая покинувший пост по настоянию врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО, уже в сентябре может вернуться во власть. При этом бороться за депутатский мандат Зражевский будет как самовыдвиженец.
Бывший мэр Партизанска выдвинулся в гордуму по одномандатному округу №15. В срок до 30 июля включительно кандидату необходимо предоставить в избирком подписи избирателей в свою поддержку, что, учитывая небольшую численность избирателей в округах, является вполне решаемой задачей. Сами выборы пройдут в Единый день голосования, 9 сентября.
Напомним, что во время работы на посту главы Партизанска Александр Зражевский регулярно становился объектом нападок со стороны городских депутатов, большинство из которых избрано из КПРФ. По итогам двух отчетов о работе администрации ПГО глава города получил от депутатов «неуд», а в конце 2017 года местный парламент инициировал процедуру удаления мэра в отставку. Тогда Александра Зражевского спасло лишь отсутствие письменного отзыва от только что заступившего на пост врио главы региона Андрея ТАРАСЕНКО.
Впоследствии Тарасенко несколько раз приезжал в Партизанск, чтобы изучить ситуацию, и во время очередного визита, в мае, потребовал от Зражевского за два месяца «исправить ситуацию в городе» или уйти в отставку. Спустя несколько дней, 31 мая, мэр города выбрал второй вариант. И.о. главы Партизанска в настоящее время является Николай КОДИН – первый вице-мэр в администрации Александра Зражевского, работавший под его началом еще в администрации Новицкого сельского поселения в 2010-2014 годах.
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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