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В Приморье депутатов заставят отпрашиваться по нужде
Члены краевого парламента вскоре не смогут безнаказанно пропускать заседания и другие плановые мероприятия Законодательного Собрания Приморского края без уважительной причины. Определять, является ли причина отсутствия уважительной, будет комитет по регламенту. Законопроект, ужесточающий дисциплину и вводящий штрафы за пропуск парламентских мероприятий, планируется рассмотреть в первом чтении 26 июля.
Усиление ответственности за пропуск плановых мероприятий предусмотрено новой редакцией закона «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края», которую на минувшей неделе в первом чтении одобрил профильный комитет краевого парламента. За каждое пропущенное мероприятие депутаты ЗС ПК, работающие на постоянной основе, будут лишаться шестой части своего месячного заработка. Кроме того, члены регламентного комитета во втором и третьем чтениях одобрили поправки, обязывающие всех без исключения депутатов заблаговременно, в письменной форме, с указанием причины отсутствия и приложением соответствующих документов, информировать председателя ЗС ПК или председателя своего комитета о своем отсутствии на том или ином мероприятии.
Следует уточнить, что в новой редакции закона «О статусе депутата» обязательными к посещению депутатами являются не только заседания парламента Приморья и его комитетов, но и совещания председателя ЗС ПК с депутатами, заседания совета ЗС ПК, учебные и плановые мероприятия, а также те, что проводятся по решению совета ЗС ПК. К уважительным причинам отсутствия на мероприятии относятся «направление депутата в служебную командировку за пределы Приморья председателем ЗС ПК или по основному месту работы, нахождение в очередном оплачиваемом отпуске по основному месту работы, временная нетрудоспособность, обстоятельства непреодолимой силы или иные обстоятельства, препятствующие работе депутата».
Решение о признании причины отсутствия депутата уважительной (неуважительной) будет приниматься комитетом по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК, куда входят четыре единоросса (Дмитрий НОВИКОВ, Всеволод РОМАНОВ, Александр БЕХТЕР и Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ), а также коммунист Андрей ИЩЕНКО.
- Смысл законопроекта сводится к тому, что депутаты, находящиеся на государственном содержании, не должны пропускать рабочие мероприятия. Пропуски со стороны тех, кто не получает зарплату, остаются на их совести, но я думаю, что избиратели сделают соответствующие выводы. А за постоянные пропуски заседаний может быть запущена процедура лишения мандата, - отметил депутат регламентного комитета Олег Вельгодский. – Губернатор Приморского края ставит нам задачу по наведению порядка в Приморье. А порядок нужно начинать наводить с себя.
С мыслью о том, что «зарплатные» депутаты должны ответственно подходить к посещению заседаний, соглашается коммунист Артем САМСОНОВ, снискавший славу главного «бунтаря» в текущем созыве ЗС ПК. Однако политик считает неправильным, что решение о том, признать или нет причину отсутствия уважительной, будет принимать регламентный комитет.
- Не надо ничего изобретать: есть нормы Трудового кодекса, которые определяют уважительные причины отсутствия на работе, - объяснил Самсонов.
Напомним, что работа по ужесточению дисциплины депутатов последовательно ведется с первых месяцев работы ЗС ПК шестого созыва. Так, в октябре 2016 года было сокращено количество депутатов, имеющих право получать зарплату, а близким родственникам депутатов запретили работать помощниками у кого-либо из парламентариев. Чуть позже в регламенте ЗС ПК была прописана ответственность депутатов за нарушения норм регламента и этики. Кроме того, согласно регламенту ЗС ПК, ни один депутат во время заседания не может самовольно перемещаться по залу или покидать его без разрешения спикера.
Уже в 2017 году в краевом законодательстве предусмотрели меры ответственности за ненадлежащее исполнение депутатом своих обязанностей: неучастие более пяти раз в течение календарного года (без уважительных причин) в очередных заседаниях Законодательного Собрания и (или) комитета, членом которого является депутат, может повлечь за собой досрочное прекращение его полномочий. Инициировать досрочное прекращение полномочий коллеги-прогульщика могут председатель, комитет или фракция ЗС ПК, но за данное решение должно проголосовать не менее двух третей депутатского корпуса.
Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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