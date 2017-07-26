Фундамент власти в Приморье решено не рушить

Судя по утвержденным спискам кандидатов, партия решила не менять коней на переправе, даже если действующие думы не вполне лояльны руководству Приморского края

Состав большинства муниципальных дум в городах Приморья не претерпит серьезной ротации, если, конечно, «Единая Россия» не проиграет выборы, что сегодня, как говорится, почти из области фантастики. Судя по утвержденным 15 июля спискам кандидатов, партия решила не менять коней на переправе, даже если действующие думы не вполне лояльны руководству края.

Практически везде нынешние депутаты-единороссы, желающие продлить свои полномочия, вошли в списки «ЕР» либо имеют неплохие шансы в качестве кандидатов-самовыдвиженцев.

Преемственность и преемники

- Считаю, что в каждом избирательном цикле депутатский корпус должен обновляться. Но в то же время в нем должен сохраняться фундамент - опытные депутаты, - отметил в ходе предвыборной конференции «ЕР» губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Если примерить фразу главы региона про обновление и фундамент к выборам в Дальнегорске, то в ДГО будущая дума уж точно не будет стоять на фундаменте нынешней. В список «ЕР» на очередных выборах включено лишь несколько депутатов созыва 2012-2017 годов, в том числе председатели ключевых думских комитетов Антон ТЮТЮНИК и Василий ЯЗВЕНКО. Кроме того, в список кандидатов вошли представители лесного и автобизнеса, работники градообразующих «Бора» и «Полиметалла».

Однако в большинстве муниципалитетов, где 10 сентября пройдут выборы, все же наблюдается обратная ситуация: «фундамент» для будущих дум в случае успеха «Единой России» на выборах получится весьма крепким. Например, в Арсеньеве и Артеме больше половины действующих депутатов-единороссов вновь оказалось в списках. При этом в Артеме активно пошли на выборы самовыдвиженцы: о желании побороться за мандаты без поддержки какой-либо партии к 20 июля заявили 16 человек.

Список «ЕР» в большекаменскую думу можно считать вполне приемлемым для местной власти - хотя бы потому, что среди кандидатов немало сотрудников муниципальных учреждений. Есть в числе кандидатов от партии власти представители градообразующего предприятия - «Звезды», однако большинство заводчан идут как самовыдвиженцы. К аналогичному порядку выдвижения прибегли и некоторые действующие депутаты большекаменской думы, которым не нашлось места в списке по итогам праймериз. В соседнем Фокино в списке «ЕР» и среди самовыдвиженцев тоже немало сотрудников муниципальных учреждений, что говорит о логичном стремлении нового руководства города к формированию управляемой думы.

Добавим, что нынешний глава и председатель гордумы Большого Камня Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, несмотря на сложную историю своих взаимоотношений с партией, на выборах-2017 выдвинут «Единой Россией» в двухмандатном округе № 5. Учитывая, что средняя численность округов на выборах в муниципальную думу составляет 2,5 тысячи человек, занять как минимум второе место на округе для него - абсолютно посильная задача. Примет участие в выборах и экс-глава Большого Камня Владимир ХАЛЯВКО, покинувший пост в 2010 году из-за уголовного дела о взятке, - он баллотируется в порядке самовыдвижения.

Находка: выборы под слоем пыли

Стабильность власти - по крайней мере, представительной - после выборов может ждать и Находку. Напомним, что это единственный кроме Владивостока город, где в 2017 году депутатов изберут по смешанной системе. Расстановка фамилий в списке «ЕР» на выборах в Думу НГО говорит о сохраняющемся и, более того, растущем влиянии на политические процессы в городе со стороны краевого депутата Руслана МАНОКОНОВА. Первым номером ожидаемо стал действующий спикер Думы НГО Евгений ВОРОНИН, кроме того в общую часть списка вошли советник Воронина Татьяна БЕЛОНОГОВА и Олег СЕРГАНОВ, еще в середине двухтысячных ставший заместителем Олега КОЛЯДИНА. Все трое считаются креатурами Маноконова, который находится в непростых отношениях с нынешним главой города Андреем ГОРЕЛОВЫМ.

В списке кандидатов, утвержденных краевой конференцией «ЕР» 15 июля, немало фамилий, известных в городе еще с девяностых. И лишь несколько групп возглавляют директора муниципальных учреждений НГО, что предполагает определенную степень лояльности действующему градоначальнику. Отметим, что большинство действующих депутатов-единороссов в Думе НГО включены в список и в качестве лидеров территориальных групп, и в качестве кандидатов по одномандатным округам. Подобная схема, практически гарантирующая избрание в думу «нужным людям», заметно отличает выборы в Находке от Владивостока, где ни один из кандидатов-одномандатников не входит в список по единому округу.

Есть в списке кандидатов «Единой России» и представители крупных стивидорных компаний, занимающихся перевалкой угля в Находке. Однако использовать угольную тему в своих интересах, судя по всему, будут представители КПРФ, включившие в список местную активистку Татьяну КОРЧЕВНУЮ. Кроме того, в двух одномандатных округах выдвинулись представители экологической партии «Зеленые», в том числе руководитель ее краевого отделения Андрей КАРПОВ.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.