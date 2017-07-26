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Партии завершили выдвижение кандидатов в депутаты Думы Владивостока
26 июля во Владивостоке завершается срок, отведенный избирательным объединениям для того, чтобы предоставить в горизбирком документы, необходимые для регистрации своих кандидатов.
20 июля свой список выдвинула последняя политическая сила, освобожденная от сбора подписей на муниципальных выборах, - «Российская партия пенсионеров за справедливость». Общую часть возглавила руководитель краевого отделения РППС, краевой депутат Юлия ТОЛМАЧЕВА. Другая известная персона в первой «тройке» списка - главврач «тысячекоечной» больницы Вячеслав ГЛУШКО. А в одномандатном округе №13 партию представит руководитель одной из спортивных федераций края Виктор ТАРАБАРИН.
В пятницу, 21 июля, горизбирком Владивостока заверил списки кандидатов в думу по единому округу, выдвинутые «Коммунистической партией социальной справедливости» и «Народной партией «За женщин России». КПСС в одномандатных округах и терргруппах, как правило, представляют студенты приморских вузов, рожденные уже после краха другой партии с такой же аббревиатурой.
Добавим, что при заверении в горизбиркоме Владивостока списки кандидатов от «Единой России» и «Яблока» понесли потери. Как уточнили во ВГМИК, причиной стало предоставление кандидатами неполного пакета необходимых для выдвижения документов. Список «ЕР» по единому округу покинул наделавший шуму на праймериз молодой юрист Никита ГИТАЛЕНКО, а «Яблоко» пойдет на выборы без пенсионерки Любови БОЛСУНОВСКОЙ.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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