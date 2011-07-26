www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Вячеслав Фетисов стал центральным нападающим Народного фронта в Приморье

26 Июля 2011, 16:10 | Приморье

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Приморского края Вячеслав ФЕТИСОВ посетил Находку. Сенатор провел встречу с общественными активистами, в ходе которой были сформированы предложения в программу Общероссийского народного фронта.

В Приморский край Вячеслав ФЕТИСОВ приехал в качестве доверенного лица Общероссийского народного фронта. На встречу с политиком пришли представители общественных и патриотических объединений, руководители спортивных федераций и клубов.

Главной темой для обсуждения стали перспективы развития массового и профессионального спорта, разработка соответствующих предложений в Народную программу. Представители спортивной общественности обратили внимание легендарного хоккеиста на дефицит дворовых площадок и необходимость централизованной поддержки любительского спорта в микрорайонах.

По мнению Вячеслава ФЕТИСОВА, крайне важно возрождать спартакиадное движение между школами, вузами, развивать такие массовые турниры как «Кожаный мяч», «Золотая шайба». Положительно сенатор отозвался о работе муниципального учреждения «Физкультура и здоровье», которое занимается в Находке дворовым спортом.

Вячеслав ФЕТИСОВ также отметил, что развитие спорта является вопросом государственной важности. В этой связи по инициативе лидера «Единой России» Владимира ПУТИНА была сформирована и реализуется федеральная целевая программа по строительству спортивных сооружений в городах. В том числе универсальный спортивный комплекс будет построен в находкинском поселке Ливадия.

Вячеслав ФЕТИСОВ также обсудил с собравшимися задачи и деятельность Народного фронта. «Фронт открывает новые возможности не только для спортивных, общественных активистов, но и для каждого жителя нашей страны. Все заинтересованные лица могут внести предложения в Народную программу. Их исполнением займутся депутаты, с которых мы, избиратели, сможем спросить результат», - подчеркнул Вячеслав ФЕТИСОВ.

Автор: Пресс-служба администрации Находкинского ГО
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru