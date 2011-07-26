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Вячеслав Фетисов стал центральным нападающим Народного фронта в Приморье
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Приморского края Вячеслав ФЕТИСОВ посетил Находку. Сенатор провел встречу с общественными активистами, в ходе которой были сформированы предложения в программу Общероссийского народного фронта.
В Приморский край Вячеслав ФЕТИСОВ приехал в качестве доверенного лица Общероссийского народного фронта. На встречу с политиком пришли представители общественных и патриотических объединений, руководители спортивных федераций и клубов.
Главной темой для обсуждения стали перспективы развития массового и профессионального спорта, разработка соответствующих предложений в Народную программу. Представители спортивной общественности обратили внимание легендарного хоккеиста на дефицит дворовых площадок и необходимость централизованной поддержки любительского спорта в микрорайонах.
По мнению Вячеслава ФЕТИСОВА, крайне важно возрождать спартакиадное движение между школами, вузами, развивать такие массовые турниры как «Кожаный мяч», «Золотая шайба». Положительно сенатор отозвался о работе муниципального учреждения «Физкультура и здоровье», которое занимается в Находке дворовым спортом.
Вячеслав ФЕТИСОВ также отметил, что развитие спорта является вопросом государственной важности. В этой связи по инициативе лидера «Единой России» Владимира ПУТИНА была сформирована и реализуется федеральная целевая программа по строительству спортивных сооружений в городах. В том числе универсальный спортивный комплекс будет построен в находкинском поселке Ливадия.
Вячеслав ФЕТИСОВ также обсудил с собравшимися задачи и деятельность Народного фронта. «Фронт открывает новые возможности не только для спортивных, общественных активистов, но и для каждого жителя нашей страны. Все заинтересованные лица могут внести предложения в Народную программу. Их исполнением займутся депутаты, с которых мы, избиратели, сможем спросить результат», - подчеркнул Вячеслав ФЕТИСОВ.
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