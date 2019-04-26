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"Дело Пушкарева" пойдёт дальше и выше
На минувшей неделе адвокаты экс-мэра Игоря ПУШКАРЕВА подали апелляционную жалобу на приговор Тверского районного суда Москвы.
По данным официального портала судов общей юрисдикции города Москвы, апелляционные жалобы на приговор были поданы 12 и 15 апреля, в течение отведенного 10-дневного срока на обжалование решения суда первой инстанции. Ранее адвокаты заявили, что наказание в виде 15 лет колонии строгого режима не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Сам Игорь Пушкарев и другие подсудимые свою вину не признали.
Напомним, что 9 апреля Тверской суд Москвы признал Игоря Пушкарева, Андрея ПУШКАРЕВА и Андрея ЛУШНИКОВА виновными в совершении ряда преступлений, связанных с ограничением конкуренции при закупках материалов для МУП «Дороги Владивостока». Экс-мэру суд назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, а экс-главе «Дорог Владивостока» Андрею Лушникову – 10 лет «строгача». Андрей Пушкарев получил восемь лет тюрьмы условно и был освобожден в зале суда. Кроме того, всем троим подсудимым предстоит заплатить штраф по 500 млн рублей – если, конечно, приговор Тверского суда останется в текущей редакции.
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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