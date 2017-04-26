Константин Межонов сменил на посту и.о. главы Владивостока Константина Лободу

Неопределенность вокруг руководства краевой столицы, возникшая в конце марта после перехода вице-мэра Александра ЮРОВА на работу в «белый дом», рассеялась на минувшей неделе. Городскую администрацию возглавил считающийся близким к Игорю ПУШКАРЕВУ Константин МЕЖОНОВ, ранее работавший в качестве заместителя и советника опального градоначальника. Кроме того, за последний год новый и.о. мэра успел выйти из партии «Справедливая Россия» и поучаствовать в выборах вместе с КПРФ.

При назначении на пост заместителя главы в ведение Межонова были отданы муниципальное управление международных отношений и туризма и управление наружной рекламы и информации. Топливно-энергетический комплекс, который до своего перехода в администрацию Приморья курировал Александр Юров, перешел в ведение другого вице-мэра - Сергея ЧЕРКАСОВА. Но практически сразу стало понятно, что этот кадровый шаг был всего лишь необходимой формальностью на пути к назначению Константина Межонова исполняющим обязанности главы Владивостока, которое состоялось 17 апреля.

Свою моральную поддержку Константину Межонову уже успел выразить временно отстраненный от должности мэра Игорь Пушкарев. В своем аккаунте в одной из соцсетей опальный градоначальник отметил, что «в текущих условиях решиться на такое назначение может только человек, ясно понимающий объём работ, готовый решать проблемные вопросы и трудиться на благо жителей города». Кроме того, Игорь Пушкарев оценил «выше всяких похвал» результаты работы своего первого заместителя Константина ЛОБОДЫ - именно он исполнял обязанности главы основную часть времени между арестом Пушкарева и назначением и.о. мэра Константина Межонова.

В свою очередь, новый и.о. мэра громких заявлений пока не делал, ограничившись призывом к горожанам принять участие в субботнике и очистить Владивосток «от прошлогоднего мусора и грязи». Однако всем заинтересованным наблюдателям понятно, что апрельская кадровая «рокировочка» в горадминистрации - это в некотором роде «покушение» на выстроенную в стране и крае «вертикаль власти». По сути, заменой - пусть и временной - единороссу Игорю Пушкареву (членство которого в партии хоть и приостановлено, но не прекращено) стал человек, с 2010 по 2016 годы возглавлявший отделение «Справедливой России» в Приморском крае и являвшийся депутатом фракции «СР» в прошлом созыве краевого парламента. А поскольку за годы депутатства Межонов проявил себя как один из наиболее последовательных критиков краевой администрации, симпатии в отношениях между «белым» и «серым» домами вряд ли станет больше…

Напомним, что незадолго до старта избирательной кампании в Госдуму и ЗСПК руководство «Справедливой России», не уведомив Межонова, передало полномочия главы приморского отделения партии директору краевого телеканала «ОТВ-Прим» Алексею КОЗИЦКОМУ. А в августе 2016-го, во время своего визита во Владивосток, лидер эсеров Сергей МИРОНОВ уточнил, что одной из причин замены Межонова стало то, что ему покровительствовал глава Владивостока.

Тем временем Константин Анатольевич следовал своей дорогой: выйдя из «СР», на сентябрьские выборы в Законодательное Собрание пошел уже с другой партией - КПРФ. Он баллотировался по одномандатному округу №8 (Первореченский район Владивостока), но проиграл единороссу Юрию КОРСАКОВУ. При этом в компартию Межонов не вступал. В свою очередь, «Справедливая Россия» после смены лидера с трудом преодолела проходной барьер, проведя в ЗС ПК только одного депутата.

Так или иначе, но руководить городом Константину Межонову предстоит в ответственное время: до очередных выборов в городскую думу остается всего четыре с половиной месяца. И учитывая извилистый партийный путь нового и.о. мэра за последний год, остается лишь догадываться, в пользу какой партии окажутся их результаты.

Артем СТРОГИН.