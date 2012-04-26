Губернатор Приморья посетил Лесозаводск

В субботу с рабочей поездкой в Лесозаводске побывал губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Он осмотрел городской Дом культуры, побывал на месте реконструкции здания детского сада, а также на других важных для жителей города объектах. В поездке губернатора сопровождали вице-губернаторы Сергей СИДОРОВ, Иван МОСТОВИЧ, Ирина ВАСИЛЬКОВА и Владимир БАЛАН.

Столь массовый десант в один из отдаленных городов Приморья связан с тем, что администрация края всерьез взялась за подготовку программы развития муниципальных районов: «Мы будем, в первую очередь, помогать тем, у кого есть предложения или программы по решению проблем на своей территории, отметил Миклушевский. - Будем работать конструктивно и комплексно, а не заниматься «латанием дыр».

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