Пенсионеры России замахнулись на создание двух партий

Сразу две политические силы, планирующие в ближайшее время зарегистрировать свои партии, намерены стать выразителями интересов российских пенсионеров. Причем одна уже заявила о поддержке действующей власти и лично Владимира ПУТИНА, а вторая намерена быть в оппозиции. Впрочем, электората хватит на обе будущие партии, полагают эксперты. Первую, провластную, вполне вероятно, поддержат бывшие силовики. Вторую, оппозиционную, составят гражданские пенсионеры.

Напомним, в России уже была партия, ориентирующаяся на пожилых людей – Российская партия пенсионеров (РПП). Причем она быстро набрала рейтинг и стала достаточно влиятельной политической силой. РПП неизменно занимала 3-4-е места на региональных выборах, и в период с 2004 по 2006 год сумела провести своих представителей в 11 региональных парламентов, в ряде случаев догоняя и даже опережая «Единую Россию». Но в 2006 году ее лидеры, будто бы под давлением Кремля, вошли в состав зарождавшейся «Справедливой России». РПП была ликвидирована. Остались лишь общественные организации. С началом политической реформы, значительно упростившей процедуру регистрации партий, бывшие лидеры и активисты Российской партии пенсионеров приняли решение воссоздать партию. Но сразу наметились два противоположных подхода. Причем в Приморье есть сторонники обоих.

Первый путь обозначил последний руководитель «Российской партии пенсионеров», а ныне депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь ЗОТОВ.

– Опыт вхождения партии в состав «Справедливой России» оказался неудачным, – обосновал он свою инициативу по воссозданию РПП, подчеркнув, что справороссы не оправдали надежд пенсионеров.

Игорь Зотов намерен создавать партию пенсионеров на базе подконтрольной ему общественной организации «Российские пенсионеры за справедливость». Уже состоялся ее съезд, на котором было объявлено о преобразовании этой структуры в партию.

По оценке Зотова, численность воссозданной партии может превысить 60 тыс. человек. Цифра вполне реальная, полагают эксперты. Во всяком случае, такова численность общественной организации, намеревающейся преобразоваться в партию.

– Мы будем настаивать на всесторонней экспертизе любых предложений в рамках планируемой пенсионной реформы, – заявил Зотов.

Он напомнил, что уже звучат призывы повысить пенсионный возраст, заметив, - «складывается впечатление, что чиновникам проще экономить на людях, чем думать о поиске резервов».

Главными оппонентами партии Зотов назвал «Единую Россию» и «Справедливую Россию». Вместе с тем он подчеркнул, что будет готов голосовать за любые предложенные ими законы, если они будут работать на улучшение положения пенсионеров и социально незащищенных слоев граждан. Последние слова являются ключевыми, считают эксперты.

– Игорь Зотов, выполняя заказ Кремля, в свое время «похоронил» «Российскую партию пенсионеров», согласившись войти в состав «Справедливой России». Теперь, следуя указанному Кремлем тренду, воссоздает партию. Но под его руководством она, безусловно, станет провластной партией, лишь имитирующей оппозиционную деятельность, – заявил «ЗР» эксперт, попросивший не указывать его имя. Многие активисты бывшей РПП не хотят идти за Игорем Зотовым.

– Они не видят смысла в создании провластной партии пенсионеров. Зачем она Путину?! У него и так уже есть Народный фронт и «Единая Россия», – пояснил наш собеседник.

Оппозиционеры намерены создать свою партию пенсионеров. Причем, в отличие от Игоря Зотова они уже подали 5 апреля соответствующее уведомление в Минюст.

– Сейчас по регионам проходят конференции. В конце мая - начале июня состоится съезд, который завершит необходимую по закону процедуру, и мы сразу подадим документы на регистрацию, – сообщил «ЗР» один из лидеров будущей партии, попросивший не указывать его имени, чтобы не привлекать раньше времени к его персоне внимание властей.

В Приморском крае региональная конференция по созданию оппозиционной партии пенсионеров намечена на начало мая. Уже летом партия, по плану, начнет свою деятельность. Впрочем, в ближайших местных выборах принимать участие ее активисты не намерены.

– Мы не торопимся успеть к выборам в Думу Владивостока, которые должны состояться осенью этого года. Слишком мало времени. А вот в выборах главы администрации краевого центра Приморья участие наверняка примем, – поделился планами наш источник.

Даже если будут созданы обе партии пенсионеров, то электората хватит на две. Пожилые люди весьма разнородны по своему социальному составу и отношению к действующей власти. Провластную партию поддержат пенсионеры силовых структур, которые получили в последнее время ощутимую поддержку со стороны государства. В оппозиционную партию пенсионеров уйдут многие гражданские пенсионеры, поскольку их уровень жизни оставляет желать лучшего, полагают эксперты.

Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".