Арбитражный суд признал невиновным Овечкина и он остается спикером ЗС ПК

ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля, ZRPRESS. Скандал по персональному делу председателя Законодательного собрания Приморского края Евгения ОВЕЧКИНА на очередной сессии краевого парламента 25 апреля затух, не успев разгореться.

Напомним, недавно появилась информация о претензиях к компании ООО СТ «Шипменеджмент», ранее принадлежавшей Евгению Овечкину. В 2000-х ООО «СТ Шипменеджмент» входила в группу компаний S&TGroup, которая включала в себя как российские юридические лица, так и оффшоры. В июне 2010 года в отношении компании было введено конкурсное управление. По мнению кредиторов, в банкротстве ООО СТ «Шипменеджмент» есть все признаки преднамеренности. Они обратились с иском в арбитражный суд.

Один из депутатов предложил рассмотреть это дело спикера в связи с тем, что «оно вызвало широкий резонанс, в том числе в электронных СМИ». Однако обсуждение даже не началось.

— Вчера состоялось заседание арбитражного суда. В иске отказано в полном объеме. Если вы хотите поинтересоваться хозяйственной деятельностью – приходите, я вам все расскажу, — сообщил Евгений Овечкин.

Кроме того, как стало известно «ЗР» накануне сессии краевого парламента прошло заседание фракции «Единой России», на которой Евгений Овечкин поставил вопрос о доверии к себе. Товарищи по партии заверили его в своей полной поддержке. Таким образом, Евгений Овечкин остается председателем Законодательного собрания Приморского края, вопреки слухам о его скорой отставке, возникшим сразу после ухода с должности экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА.

Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог" - ZRPRESS.Ru.

