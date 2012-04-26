Взгляд "с другой стороны" России о «катастрофе» Дальнего Востока

Немного о личном восприятии слов Павла МИНАКИРА о «катастрофе» Дальнего Востока. Выслушав профессора, выхожу на улицу, сажусь в машину. Там на волне приемника - «Маяк». Вслушиваюсь. Как позже выяснилось, об ужасах жизни на Дальнем Востоке и полной бесперспективности региона рассказывает завкафедрой региональной экономики и экономической географии факультета экономики Высшей школы экономики профессор Алексей СКОПИН.

Позже прослушала передачу в Интернете еще раз. Наиболее показательные места предлагаю вашему вниманию. Прибавьте к этому безапелляционную интонацию и полную уверенность в непогрешимости суждений, за которой, как мне представляется, скрывается мнение о полном отсутствии на Дальнем Востоке власти, прокуратуры, таможни, вузов и вообще хоть что-то понимающих людей.

О потребностях и вкусах дальневосточников. «Все-таки в Зауралье народ беднее живет, чем в Москве. Если в Москве народ предпочитает европейские потребительские товары, которые продаются по высоким ценам, то все-таки за Уралом народ предпочитает одеваться в китайское».

О миграции. «За последние десять лет Приморский край потерял 2 млн человек (Для справки: в лучшие годы в крае жило 2,4 млн человек, сейчас 1952 тыс. - «ЗР»)… Первая причина - это совершенно чудовищно низкие зарплаты... Вот приведу такой пример. Был человек в институте мерзлотоведения(?!) в Якутске, который мог каждую неделю летать в Москву закупаться товарами и возвращаться в Якутск. Тогда билет в Москву стоил 50 рублей. Сейчас он стоит 50- 60 тысяч (! - «ЗР»)… Связь с большой землей, как они говорят, потеряна. Выживать все труднее и труднее, потому что в отсутствии федеральной поддержки (! - «ЗР») идет очень сильное выдавливание Китаем (! - «ЗР»), идет очень мощная китайская миграция в этом регионе…». (На одном из совещаний начальник отдела оформления приглашений, виз и регистрации иностранных граждан УФМС России по Приморскому краю Эвелина ГОНТОВА говорила о том, что на конец января 2012 года в Приморье зарегистрировано граждан Узбекистана больше, чем граждан КНР. - «ЗР»).

О российско-китайском бизнесе. «Безумные российские просторы лесные, которые у нас на Дальнем Востоке, - просто кладезь для китайцев… Они просто приезжают и вывозят лес по договоренности с местными администрациями. Местные администрации получают очень мало денег, они, безусловно (! - «ЗР»), продажны. Все, что угодно, у них можно купить за небольшие деньги…»

О форме оплаты труда гастарбайтеров. «Китайцы начинают осваивать сельскохозяйственные земли, что Советскому Союзу не удавалось сделать на Дальнем Востоке долгие годы… А работают они, вы не поверите! - за часть урожая! То есть, они готовы работать совсем без зарплаты, их устраивает, что они получают 50 -70% урожая». (Куда потом девают?! Данных о транспортировке овощей из России в КНР у таможни нет. - «ЗР»).

О российско-китайских браках (как о повальном увлечении дальневосточниц): «…к желанию китайца жениться прибавляется серьезная государственная поддержка переезда китайских мужчин за рубеж, они получают определенные суммы для переезда». (По данным загса по Приморскому краю, в крае зарегистрировано в 2009 году -14 российско-китайских браков, 2010-м -13, 2011-м -10).

Об экономике региона в XXI веке. Вопрос ведущего: «Могут ли люди там рассчитывать на нечто большее, чем перепродажа шмоток китайских?» (то еще представление о том, чем дальневосточники занимаются - «ЗР»). Ответ: «Природные ресурсы остаются еще перспективными на 200 лет…».

Ответ на вопрос, стоит ли жить на Дальнем Востоке: «При нынешней госполитике надо бежать!»

Послушать профессора можно здесь.



Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».