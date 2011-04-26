Детсады надо финансировать из федерального кармана

Дальнегорские единороссы предлагают внести изменения в закон об образовании. На заседании политсовета партии Дальнегорского округа было рассмотрено письмо - обращение работников детских образовательных учреждений, в котором они просят содействия и помощи в переводе финансирования детских образовательных учреждений с муниципального уровня на федеральный.

Правительство уделяет большое внимание вопросам детства. Появилось много новых и интересных программ развития и обновления образования. Наряду с этим повышаются требования и к качеству образования. Начат переход начальной школы на новые образовательные стандарты. Однако учреждения дошкольного образования остались в стороне. На протяжении 10 лет не обновлялась их материальная база, а заработная плата воспитателей остаётся на низком уровне и в среднем составляет 7 – 8 тысяч рублей (это с учётом всех квалификационных категорий и районных надбавок). Не осуществлялась индексация заработной платы в 2010 году.

Детские сады находятся на содержании местного бюджета. Муниципалитет может решить часть бытовых вопросов, такие как выделение квартиры работнику и предоставление места в детском саду ребёнку со скидкой в оплате. Однако это не решает принципиальных проблем дошкольного образования.

В законе «Об образовании» говорится: «Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного … образования». Следовательно, детские сады реализуют государственную образовательную программу. Таким образом, ответственность за финансирование и реализацию дошкольных образовательных программ должны нести не только муниципалитеты, но и федеральные и региональные власти. Дальнегорские едроссы предложили внести изменения в закон «Об образовании» соответсвующие изменения.