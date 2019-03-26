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Белый и серый дома обновляют команды
Череда отставок в руководстве Приморья и Владивостока продолжилась на минувшей неделе
Чиновники, занявшие посты при Андрее ТАРАСЕНКО и Виталии ВЕРКЕЕНКО, покидают здания соответствующих администраций.
В частности, свой пост на минувшей неделе покинул еще один вице-губернатор, назначенный в период, когда руководителем Приморья являлся Андрей ТАРАСЕНКО. Куратор жилищно-коммунальной сферы Гагик ЗАХАРЯН, пришедший в администрацию региона на волне энергетического кризиса декабря 2017 года, освободил занимаемую должность 19 марта. Кроме того, попрощаться с администрацией Приморья в ближайшее время может и другой «приглашенный специалист», и.о. директора департамента образования и науки Надежда КОЧУРОВА.
В свою очередь, администрация Владивостока, вслед за первым вице-мэром Сергеем ШЕРСТЮКОМ, лишилась очередного руководителя управления транспорта, которым на протяжении последнего года являлся Сергей ЦУБЫЛИН. Выдающихся успехов и прорывов в развитии общественного транспорта ему добиться не удалось, если только не считать таковым состоявшуюся на нескольких маршрутах замену вместительных корейских автобусов на тесные отечественные. Напомним, что в скором времени общественный транспорт новоиспеченной столицы ДФО ожидают крупные бюджетные инвестиции, и очевидно, что у руководителей Приморья и Владивостока может быть своя кандидатура на место «начальника транспортного цеха».
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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