Белый и серый дома обновляют команды

Череда отставок в руководстве Приморья и Владивостока продолжилась на минувшей неделе

Чиновники, занявшие посты при Андрее ТАРАСЕНКО и Виталии ВЕРКЕЕНКО, покидают здания соответствующих администраций.

В частности, свой пост на минувшей неделе покинул еще один вице-губернатор, назначенный в период, когда руководителем Приморья являлся Андрей ТАРАСЕНКО. Куратор жилищно-коммунальной сферы Гагик ЗАХАРЯН, пришедший в администрацию региона на волне энергетического кризиса декабря 2017 года, освободил занимаемую должность 19 марта. Кроме того, попрощаться с администрацией Приморья в ближайшее время может и другой «приглашенный специалист», и.о. директора департамента образования и науки Надежда КОЧУРОВА.

В свою очередь, администрация Владивостока, вслед за первым вице-мэром Сергеем ШЕРСТЮКОМ, лишилась очередного руководителя управления транспорта, которым на протяжении последнего года являлся Сергей ЦУБЫЛИН. Выдающихся успехов и прорывов в развитии общественного транспорта ему добиться не удалось, если только не считать таковым состоявшуюся на нескольких маршрутах замену вместительных корейских автобусов на тесные отечественные. Напомним, что в скором времени общественный транспорт новоиспеченной столицы ДФО ожидают крупные бюджетные инвестиции, и очевидно, что у руководителей Приморья и Владивостока может быть своя кандидатура на место «начальника транспортного цеха».