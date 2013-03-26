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Владимир Миклушевский: Я хочу раздать землю жителям Приморья бесплатно
26 Марта 2013, 13:58 | Приморье
Приморские семьи с двумя детьми смогут бесплатно получить землю для строительства собственного жилья. Об этом сообщил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на «Большой встрече» с представителями общественности и СМИ.
«Вы все знаете, что сегодня в собственность Приморского края передается более 100 тысяч гектаров неиспользованных земель Министерства обороны. Эти земли пригодны для строительства жилья и сельскохозяйственных нужд. Я хочу, чтобы они достались жителям Приморья», - сказал Владимир Миклушевский.
Напомним, в Приморье уже действует программа по бесплатному выделению земли семьям, имеющим трех и более детей. Более 600 семей уже получили участки под строительство.
«Я считаю, мы должны поддержать и те семьи, в которых воспитываются двое детей», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Губернатор отметил, что сегодня подпишет постановление о создании рабочей группы, которая займется разработкой «Закона об освоении земли». Закон позволит приморским семьям получить землю бесплатно и построить на ней дом. По распоряжению Губернатора, законопроект должен быть внесен на рассмотрение Законодательного Собрания Приморья не позднее мая 2013 года.
«Принятие этого закона позволит сделать перспективу получения собственного жилья для многих жителей края действительно реальной», - отметил Владимир Миклушевский.
Для справки: по приказам Министерства обороны сейчас идет передача 168 военных городков с земельными участками. Из них 25 уже передано в составе 244 объектов недвижимости, 52 земельных участков. Их общая площадь составляет 340 гектаров. Передаточные акты по остальным военным городкам находятся на подписании.
Всего в муниципальную собственность будет передано 335 военных городков. Из них 222 - с объектами недвижимости (3 954 зданий и сооружений). В целом в муниципальную собственность будет передано 683 земельных участка общей площадью 136 784 гектаров, сообщает пресс-служба Приморского края.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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Уважаемый В. Миклушевский! Вы хоть представляете что в городе творится?Посмотрите сводку новостей про Луговую(Новоивановскую)как Вам?