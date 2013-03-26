www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 94.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Строительство
Распечатать

Владимир Миклушевский: Я хочу раздать землю жителям Приморья бесплатно

26 Марта 2013, 13:58 | Приморье

Приморские семьи с двумя детьми смогут бесплатно получить землю для строительства собственного жилья. Об этом сообщил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на «Большой встрече» с представителями общественности и СМИ.

«Вы все знаете, что сегодня в собственность Приморского края передается более 100 тысяч гектаров неиспользованных земель Министерства обороны. Эти земли пригодны для строительства жилья и сельскохозяйственных нужд. Я хочу, чтобы они достались жителям Приморья», - сказал Владимир Миклушевский.
 
Напомним, в Приморье уже действует программа по бесплатному выделению земли семьям, имеющим трех и более детей. Более 600 семей уже получили участки под строительство.
 
«Я считаю, мы должны поддержать и те семьи, в которых воспитываются двое детей», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
 
Губернатор отметил, что сегодня подпишет постановление о создании рабочей группы, которая займется разработкой «Закона об освоении земли». Закон позволит приморским семьям получить землю бесплатно и построить на ней дом. По распоряжению Губернатора, законопроект должен быть внесен на рассмотрение Законодательного Собрания Приморья не позднее мая 2013 года.
 
«Принятие этого закона позволит сделать перспективу получения собственного жилья для многих жителей края действительно реальной», -  отметил Владимир Миклушевский.
 
Для справки: по приказам Министерства обороны  сейчас идет передача 168 военных городков с земельными участками. Из них 25 уже передано в составе 244 объектов недвижимости, 52 земельных участков. Их общая площадь составляет 340 гектаров. Передаточные акты по остальным военным городкам находятся на подписании.
 
Всего в муниципальную собственность будет передано 335 военных городков. Из них 222 - с объектами недвижимости (3 954 зданий и сооружений).  В целом в муниципальную собственность будет передано 683 земельных участка общей площадью 136 784 гектаров, сообщает пресс-служба Приморского края.
 
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: строительство  Владимир Миклушевский  земля 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним01:48, 27.03.2013#

    Уважаемый В. Миклушевский! Вы хоть представляете что в городе творится?Посмотрите сводку новостей про Луговую(Новоивановскую)как Вам?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru