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События в Дальнегорске напоминают оранжевую революцию поселкового масштаба
ВЛАДИВОСТОК, 26 марта, ZRPRESS. Политический кризис в Дальнегорске начал напоминать ситуацию Приморья в 90-х годах. Напомним, что в пятницу, 23 марта, несмотря на протест прокуратуры и определение Дальнегорского суда о приостановке действия решения Думы об удалении в отставку действующего главы Дальнегорского округа Григория КРУТИКОВА (на фото), за Александра Теребилова проголосовало большинство местных депутатов. В итоге у города два мэра, причем, все знают какой из них нелегитимный.
Парадокс, но депутатский корпус полностью игнорирует решения суда и прокуратуры. В отдел судебных приставов Дальнегорского городского округа поступил исполнительный документ в обеспечительных мерах о приостановлении действия решения думы Дальнегорского городского округа об удалении в отставку и досрочном прекращении полномочий главы Дальнегорского городского округа Григория КРУТИКОВА. Об этом сообщила начальник отдела организации исполнения исполнительного производства Управления федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю Валентина ФИЛИППЕНКО.
Действия большинства депутатов Думы Дальнегорского городского округа раскритиковал и губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. На селекторном совещании с главами муниципальных образований Приморья губернатор края сказал, что в ситуацию с борьбой за кресло мэра Дальнегорска должны более активно вмешаться правоохранительные органы.
Тем временем, эксперты считают, что подобные прецеденты не должны повторяться, так как это дискредитация работы депутатского корпуса. «Ситуация развивается вне рамок правового поля, - комментирует доцент кафедры конституционного и административного права юридической школы ДВФУ Ольга ШИШКИНА. - Существует закон. Нравится он или не нравится, но если все участники политических отношений будут этот закон соблюдать, не нарушая права и гарантии других участников политического процесса, тогда и будет уделяться больше внимания другим вопросам местного значения, не менее важным. Существуют определенные правовые процедуры для разрешения таких конфликтов. И тем более такие конфликты не должны приобретать незаконный характер. Власть, которая участвует в этих конфликтах, не должна забывать, что в первую очередь должна служить интересам населения муниципального образования, а в данной ситуации получается, что никто не думает о населении Дальнегорска, не решает повседневные интересы жителей, а имеет место конфликт между представителями власти.
«Удивительно, что депутаты не исполнили решение суда и отказались даже с приставами общаться. В этой ситуации, думаю, недопустимо, нельзя, исходя из каких-то своих местнических, групповых ли личных интересов решать судьбу горожан. Ведь они-то в этой ситуации пострадавшие, - считает директор центра по изучению организованной преступности, профессор Виталий НОМОКОНОВ.
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