Еще одна страна открывает генконсульство во Владивостоке

Подготовка к открытию находится в завершающей стадии и даже уже назначен генеральный консул

В ближайшее время ожидается открытие генерального консульства Республики Узбекистан во Владивостоке. Впрочем, пока никаких объявлений на этот счет из Узбекистана не поступало, известно только, что на данный момент идет набор сотрудников в штат генконсульства.

По информации ПРОО «Миграция», 80% от общего количества мигрантов, въезжающих в Приморский край, – граждане Узбекистана. «Если на территории присутствует большое количество граждан какой-либо страны, то, естественно, государству необходимо открыть консульскую точку для обеспечения своих же интересов», - прокомментировали ожидаемое событие в представительстве МИД России во Владивостоке.

На данный момент во Владивостоке аккредитовано 21 консульское учреждение иностранных государств, из которых 8 – генеральных консульств, остальные – учреждения почетных консулов. По количеству консульств (не считая Москвы) наш город занимает второе место в стране, разделяя его с Екатеринбургом. На первом месте Санкт-Петербург.

Елена АБАШЕВА.