Гуменюк: Облик дальневосточной столицы должен соответствовать статусу

Исполняющий обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк в ходе брифинга для журналистов сообщил о новых подходах в работе администрации города

Ремонт дорог, закупка новых автобусов, строительство детских садов, благоустройство набережных, скверов - таковы основные направления деятельности администрации Владивостока на ближайшую перспективу.

Об этом заявил и.о. главы города Олег ГУМЕНЮК в ходе брифинга для журналистов.

О дорогах

В этом году во Владивостоке отремонтируют практически 10% от общего числа муниципальных дорог. Это большая работа, подчеркнул Олег Гуменюк, так как параллельно с ремонтом дорожного полотна будут заменены бордюрные камни, канализационные люки, отремонтированы «ливневки».

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация строительства дорожной развязки в районе Зеленого угла, в планах - актуализация проектов развязок на «Заре» и проспекте Столетия (Фирсовская развязка). Готова техническая документация на ремонт Рудневского моста, который планируется выполнить за два года. Также готовится проектно-сметная документация на ремонт Некрасовского путепровода и путепровода в районе Второй Речки.

О парковках

Автопарковки в центре Владивостока - одна из наболевших проблем. По словам и.о. мэра, под парковки отведено три участка: на ул. Верхнепортовая в районе ж/д вокзала, на ул. Адмирала Фокина и бывшем троллейбусном кольце напротив Дома физкультуры. На строительство парковки на Верхнепортовой могут быть выделены бюджетные средства. Предполагается использование для ее строительства новых материалов, что позволит увеличить число парковочных мест до семисот.

Об общественном транспорте

«Город нуждается в обновлении автопарка. Поэтому, при поддержке губернатора края, готовимся закупить автобусы нового поколения - с климат-контролем и автоматической коробкой передач. Все они будут оснащены программами ограничения скорости - не более 65 км/час», - заявил Олег Гуменюк.

О строительстве детских садов

Напомнив, что за последние десять лет во Владивостоке было открыто 25 новых детских садов, и.о. мэра сообщил, что мест в детсадах все равно не хватает, особенно для детишек ясельного возраста. Поэтому запланировано строительство сразу 9 дошкольных учреждений, в каждом из которых будут ясельные группы.

О точечной застройке

Отвечая на вопросы журналистов, Олег Гуменюк заявил, что он против точечной застройки. Однако когда суды становятся на сторону застройщиков, что за редкими исключениями бывает практически всегда, городские власти не в силах помешать строительству.

«Мы готовы защищать интересы людей и не выдавать разрешение на строительство точечных объектов, если они явно ухудшают ситуацию в районе», - подчеркнул и.о. главы Владивостока и напомнил, что буквально на днях он встретился с жителями домов в районе улиц Прапорщика Комарова, Уткинской и Нерчинской, где сообщил, что на месте снесенного в прошлом году барака в районе Уткинской, 21, будет обустроена спортивная площадка. Администрация обратилась в Росреестр - чтобы зарегистрировать право муниципальной собственности на этот земельный участок. «Как только оформим документы, будем готовить проект: здесь нужна спортплощадка, а не многоэтажка», - заверил и.о. мэра.

К сожалению, по ряду адресов, где строительство явно неуместно и противоречит интересам жителей, приняты судебные решения, которые обязывают администрацию города выдать разрешение на строительство. Такая ситуация сложилась в районе проспекта Красного Знамени, 59, где расположен сквер Строителей. Однако в разрешении на снос зеленых насаждений отказано, в связи с чем стройка пока не начинается.

Администрация города была вынуждена «отменить отмену» стройки на ул. Кирова, 14, т.к. разрешение на строительство жилого комплекса «Киров» было выдано в 2017 году по решению суда. В 2018 году разрешение было отменено «в порядке самоконтроля», однако сразу же поступил протест прокуратуры, в котором говорилось, что отмена незаконна. В итоге застройщик вновь получил право на строительство в этом районе.

«Мы столкнулись с последствиями неверно принятых в прошлом решений по строительству, однако сейчас готовы рассматривать эти вопросы более внимательно, с учетом мнения жителей и интересов развития города», - заявил Олег Гуменюк.

О благоустройстве

В настоящее время готовится инвентаризация городских скверов, которые будут поэтапно благоустраиваться. Ведется работа по возвращению Покровского парка в ведение муниципалитета, после чего администрация планирует благоустроить там пешеходные зоны, спортивные и детские площадки.

Облик дальневосточной столицы должен соответствовать статусу, подчеркнул Олег Гуменюк и заявил, что намерен убрать ларьки и киоски с прогулочной зоны на Спортивной набережной - будет разрешена лишь торговля мороженым и напитками с мобильных тележек. Лошадей из центральной части города тоже уберут. По словам и.о. мэра, лошади находятся на улицах незаконно, управляют ими несовершеннолетние дети. «Мы обратились в УВД города за поддержкой и будем принципиально вести борьбу с теми, кто занимается этим незаконным бизнесом», - резюмировал Олег Гуменюк.

О проблемах

Но говорили на брифинге не только о том, что будет сделано, но и на какие средства. На сегодня долг городского бюджета составляет 4 млрд рублей. «Мы ведем работу и планомерно уменьшаем муниципальный долг, - заверил Олег Гуменюк. - В числе мер - замещение коммерческих кредитов на некоммерческие, то есть бюджетные, с максимально низкой процентной ставкой, а также на кредиты в банках, но также со сниженной ставкой». Например, в 2018 году в результате электронных аукционов часть кредитов со средней процентной ставкой 9,27% были досрочно замещены кредитами со средней ставкой 7,76%. По итогам прошлого года экономия от этих мероприятий составила 146 млн рублей.

На фото: И.о. главы Владивостока Олег Гуменюк: «Мэр - это не политик. Мэр - это хозяйственник. Человек, который ответственен за судьбы людей в городе. Мэр работает для наведения порядка, и чтобы людям жилось хорошо».



Фото из архива.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.