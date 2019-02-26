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Пушкарева сочли опаснее Ходорковского
На минувшей неделе в судебном процессе по делу бывшего мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА начались прения сторон. Первое же заседание повергло в шок всех, кто следит за развитием дела: прокурор попросил назначить экс-главе города наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. При том, что даже чиновники более высокого уровня в рамках более громких дел получали более мягкие приговоры.
Судя по грозящему экс-мэру Владивостока наказанию, в данном случае налицо желание уничтожить Игоря Пушкарева как политическую фигуру, закрыв ему путь во власть на долгие десятилетия. Помимо 17 лет тюрьмы, прокурор просит запретить экс-главе Владивостока в течение 14 лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Андрею Лушникову «светит» 14 лет колонии строгого режима, штраф в 375,6 млн рублей и запрет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 13 лет. Добавим, что Андрея Пушкарева, состояние здоровья которого требует постоянного лечения, включая проведение операций, гособвинитель просит условный срок – восемь лет лишения свободы с испытательным сроком в пять лет. Однако в части штрафа наказание требуют такое же, как и для Игоря Пушкарева – 500 млн рублей.
Если сравнивать наказание, которое гособвинитель попросил назначить Игорю Пушкареву, с недавними приговорами по резонансным делам в отношении федеральных и региональных чиновников, то экс-мэру Владивостока грозят самые суровые последствия. Например, экс-губернатор Сахалина Александр ХОРОШАВИН был приговорен к 13 годам колонии строго режима и штрафу в 500 млн рублей, а экс-губернатор Кировской области Никита БЕЛЫХ отправился в колонию на восемь лет. Бывшему главе Минэкономразвития РФ Алексею УЛЮКАЕВУ назначили восемь лет колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей. Даже опальный олигарх Михаил ХОДОРКОВСКИЙ, которому федеральные СМИ после ареста приписывали планы перехвата власти в России, по первому приговору (2005 год) получил восемь лет колонии общего режима, а по второму (2011 год) – 14 лет колонии общего режима.
Но в глазах органов следствия и прокуратуры Игорь Пушкарев, видимо, опаснее выше упомянутых персон. Вряд ли случайно то, что на состоявшемся 21 февраля судебном заседании по делу Пушкаревых-Лушникова гособвинитель Татьяна МИНАКОВА попросила суд обратить внимание на «социальную значимость» уголовного дела.
- Я уже говорила, что дискредитация органов местного самоуправления, органов власти хотя может, на первый взгляд, кому-то показаться какими-то пафосными словами, но на самом деле это понятие, которое влияет на мнение населения о государственном устройстве РФ и, соответственно, дискредитирует в принципе всю систему управления, которая существует согласно нормативно-правовым актам РФ, - отметила прокурор. Ранее, во время многочисленных продлений срока содержания Игоря Пушкарева под стражей аргумент следствия о том, что Пушкарев якобы дискредитирует «органы власти Приморского края», также был одним из основных.
Добавим, что статьи УК, по которым судят братьев Пушкаревых и Лушникова, предусматривают и более высокие штрафы – они рассчитываются, исходя из суммы взятки, которую якобы дал брату Игорю Андрей Пушкарев. Однако в данном случае вряд ли стоит говорить о снисхождении…
Напомним, что Игорь Пушкарев и директор МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников были арестованы 1 июня 2016 года, этапированы в Москву и помещены в СИЗО «Матросская тишина». В конце того же месяца был арестован брат мэра и глава холдинга «Востокцемент» Андрей Пушкарев. Однако рассмотрение уголовного дела по существу началось в Тверском суде столицы только в начале 2018 года. Отметим, что в случае обвинительного приговора в отношении Игоря Пушкарева срок, проведенный им в СИЗО «Матросская тишина», должен быть зачтен в срок отбывания наказания в колонии строгого режима.
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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