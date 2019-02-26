В Приморье праздник демократии спустили на тормозах

Почему выборы мэров в Приморье отменили за полмесяца, а возвращают почти полгода?

В повестке дня намеченного на 27 февраля заседания ЗС Приморья вновь не будет вопроса об изменениях в процедуре выборов глав городов и районов. Однако масштабного «праздника демократии» в Приморье в 2019 году не случится даже в случае, если сначала краевые законодатели, а затем и муниципальные образования пропишут в своих уставах механизм избрания главы через прямые выборы. Лишь в трех муниципалитетах срок полномочий мэров завершится во второй половине этого года.

Напомним, что проект закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Приморского края «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края» был внесен Олегом КОЖЕМЯКО в Законодательное Собрание 16 октября 2018 года. В первом чтении законопроект был одобрен 28 ноября того же года; причем в принятом депутатами постановлении четко обозначался срок, в течение которого принимаются поправки ко второму чтению – до 10 декабря. Но затем краевые законодатели обозначили в качестве срока принятия закона первый квартал 2019 года, сославшись на необходимость узнать мнение муниципалитетов. Исполнительная власть края также не торопила парламент с утверждением губернаторского законопроекта.

Интересно, что осенью 2014 года, когда прямые выборы местных глав в Приморье повсеместно отменяли, необходимые поправки в краевой закон также принимались «с учетом мнения» муниципальных образований. Но одобрение новаций произошло гораздо быстрее – всего за две недели. В первом чтении законопроект депутаты ЗС ПК одобрили в конце октября, а 13 ноября отмену выборов 28 голосами «за» согласовали во втором и третьем чтениях. Символично, что законопроект о «главах по найму» был внесен не администрацией Приморья, а депутатами фракции «Единая Россия» в краевом парламенте, хотя двое из 23 членов фракции (Артуш ХАЧАТРЯН и Петр САВЧУК) свои подписи под ним не поставили. Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ дал положительное заключение на законопроект; в письме от Совета глав муниципальных образований Приморья (его на тот момент возглавлял сити-менеджер Находки Олег КОЛЯДИН) также содержалась положительная оценка реформы.

Что касается позиции муниципальных образований по поводу возвращения прямых выборов, то в Думе Владивостока поправки в закон о возвращении выборов мэра обсудили еще в январе. Представительные органы большинства других муниципалитетов с начала 2019 года провели одно-два заседания, так что у депутатов на местах было достаточно времени, чтобы определиться со своим отношением к законопроекту.

В то же время, объединяющий глав городов и районов Приморья Совет муниципальных образований Приморского края выступать с консолидированным мнением по поводу законопроекта не планирует, уточнил председатель Совета, депутат Государственной Думы РФ Владимир НОВИКОВ.

- Мы считаем, что каждый муниципалитет имеет право на собственное мнение о том, как лучше избирать главу. Депутаты на местах определят порядок избрания главы, посоветовавшись с населением, - выразил уверенность Владимир Новиков. – Если где-то при существующей схеме сложились нормальные отношения между главой, депутатами и жителями, то навязывать перемены, довлеть над людьми не стоит. Если глава работает эффективно и находится «на своем месте», жители будут поддерживать его независимо от того, как этот человек был избран.

В теории, для назначения прямых выборов главы муниципалитета на сентябрь 2019 года необходимо, чтобы предложенные Олегом Кожемяко поправки были приняты как можно скорее, а муниципальные депутаты успели внести в устав города (района) норму о проведении прямых выборов до начала июня (именно в это время по закону назначаются выборы на Единый день голосования). В противном случае первые «прямые» выборы состоятся только в 2020 году.

Но даже в случае принятия закона и ускоренного редактирования муниципальных уставов, возможный масштаб «праздника демократии» в 2019 году очень скромен. В сентябре истекают полномочия только у главы Дальнереченска Александра ПАВЛОВА, тогда же завершит полномочия глава Ольгинского района Сергей БАСОК, в декабре 2019 года истекают полномочия у главы Уссурийска Евгения КОРЖА.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.