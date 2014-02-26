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Новый омбудсмен Приморья - воин-афганец - намерен руководствоваться законами и совестью
Без лишнего шума и интриг произошла смена Уполномоченного по правам человека в Приморском крае. В ходе тайного голосования большинство краевых парламентариев утвердило на этот пост экс-председателя Думы Владивостока Валерия РОЗОВА. Интересно, что заданные единственному кандидату на пост краевого омбудсмена вопросы от депутатов касались его военного прошлого, а не правозащитного будущего.
Как ранее сообщал «ЗР», кандидатура Валерия Розова на пост омбудсмена была предложена губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ в конце января. Предложение по альтернативной кандидатуре от эсера Константина МЕЖОНОВА было внесено позже положенного срока, в связи с чем профильный комитет не принял его к рассмотрению и единогласно рекомендовал утвердить на посту омбудсмена Валерия Розова.
На сессии 26 февраля о биографии нового Уполномоченного депутатам ЗС ПК рассказал вице-губернатор Приморья Алексей СУХОВ. Валерия Розова он охарактеризовал как «порядочного человека, который всю свою работу строил так, чтобы защищать права наших граждан». Именно благодаря этим качествам, уточнил Сухов, губернатор Приморья сделал выбор в пользу экс-председателя Думы Владивостока.
- Вы воевали в Афганистане и прекрасно знаете, какая ситуация там была. Тогда руководство страны умело принимать решения, а не прятало голову в песок. Как вы относитесь к сегодняшнему решению большинства Законодательного Собрания по Украине? – попытался вызвать Валерия Розова на откровенность руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Владимир ГРИШУКОВ. Однако эта попытка не удалась.
- Считаю, что мне комментировать решения депутатов было бы бестактно. Мне не дано такого права, - по-генеральски отрезал Розов.
Интересно, что вопросов по сути будущей работы Валерия Розова, касающихся прав человека в Приморском крае, на заседании так и не прозвучало. В перерыве заседания прошло тайное голосование, в ходе которого 25 депутатов высказались за утверждение Розова новым омбудсменом края. Против высказались девять народных избранников. Сразу после утверждения Валерий Розов принес присягу в качестве Уполномоченного по правам человека, пообещав руководствоваться в своей работе на этом посту законами и совестью.
Полномочия нового омбудсмена истекут в начале 2019 года.
Александр САЛКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Валерий Михайлович, я сомневаюсь что Вы сможете что-либо, или кого-либо отстаивать.