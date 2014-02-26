Степана Бандеру помянули недобрым словом на заседании ЗС Приморья

С разговора о ситуации на Украине началось февральское заседание приморского парламента. При утверждении повестки дня ряд депутатов предложил рассмотреть проект обращения к президенту РФ Владимиру ПУТИНУ с требованием дать оценку событиям, происходящим в соседнем государстве.

Проект обращения к президенту внесли депутаты Компартии. Но, как сообщил в начале заседания председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ, члены комитета поддержали эту инициативу единогласно. Однако на сессии каких бы то ни было решений или заявлений по поводу Украины депутаты принимать не рискнули.

- Нам всем небезразлично, что там происходит. Тяжело смотреть на то, что мы видим на телеэкранах. Но вмешиваться в международные отношения – не наша компетенция. Таким решением мы можем лишь усугубить ситуацию, - озвучил позицию парламентского большинства руководитель фракции «Единая Россия» Сергей СОПЧУК. – Если хотите, мы можем обсудить происходящие события в разделе «разное».

- Никакого вмешательства во внешнюю политику со стороны Законодательного Собрания не происходит, - парировал инициатор рассмотрения «украинского вопроса» Евгений БОЧАРОВ. – Есть лишь просьба к руководству страны дать оценку происходящему на Украине. Потому что пока такой оценки нет.

- Когда в доме пожар, не время разбираться, кто прав, а кто виноват, нужно тушить. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, но вместе с тем нужно понимать, что две трети ее населения – русскоязычные. У всех нас там родственники, - поддержал коллегу главный коммунист Приморья Владимир ГРИШУКОВ. Депутат не преминул напомнить коллегам о случаях атак со стороны «евромайдановцев» на офисы Компартии Украины и ряда других политических сил.

По словам еще одного коммуниста Анатолия ДОЛГАЧЕВА, в 17 регионах России аналогичные обращения или заявления уже приняты.

- Когда к власти в Украине фактически пришли Бандера, Махно и Петлюра, нельзя от этого самоустраняться, - подытожил Владимир БЕСПАЛОВ.

В свою очередь, председатель социального комитета ЗС ПК Игорь ЧЕМЕРИС (к слову, тоже уроженец Украины – прим. автора) призвал коллег по Законодательному Собранию не делать заявлений по поводу Украины, не зная ситуации изнутри и основываясь лишь на информации из Интернета. Как показал итог голосования, большинство парламентариев решило о ситуации на Украине думать «про себя»: инициатива КПРФ не была включена в повестку дня, хотя за нее проголосовали 13 депутатов.

Александр САЛКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото joyreactor.cc.