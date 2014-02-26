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Степана Бандеру помянули недобрым словом на заседании ЗС Приморья

26 Февраля 2014, 14:42 | Приморье

С разговора о ситуации на Украине началось февральское заседание приморского парламента. При утверждении повестки дня ряд депутатов предложил рассмотреть проект обращения к президенту РФ Владимиру ПУТИНУ с требованием дать оценку событиям, происходящим в соседнем государстве.

Проект обращения к президенту внесли депутаты Компартии. Но, как сообщил в начале заседания председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ, члены комитета поддержали эту инициативу единогласно. Однако на сессии каких бы то ни было решений или заявлений по поводу Украины депутаты принимать не рискнули. 

- Нам всем небезразлично, что там происходит. Тяжело смотреть на то, что мы видим на телеэкранах. Но вмешиваться в международные отношения – не наша компетенция. Таким решением мы можем лишь усугубить ситуацию, - озвучил позицию парламентского большинства руководитель фракции «Единая Россия» Сергей СОПЧУК. – Если хотите, мы можем обсудить происходящие события в разделе «разное».    

- Никакого вмешательства во внешнюю политику со стороны Законодательного Собрания не происходит, - парировал инициатор рассмотрения «украинского вопроса» Евгений БОЧАРОВ. – Есть лишь просьба к руководству страны дать оценку происходящему на Украине. Потому что пока такой оценки нет. 

- Когда в доме пожар, не время разбираться, кто прав, а кто виноват, нужно тушить. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, но вместе с тем нужно понимать, что две трети ее населения – русскоязычные. У всех нас там родственники, - поддержал коллегу главный коммунист Приморья Владимир ГРИШУКОВ. Депутат не преминул напомнить коллегам о случаях атак со стороны «евромайдановцев» на офисы Компартии Украины и ряда других политических сил.

По словам еще одного коммуниста Анатолия ДОЛГАЧЕВА, в 17 регионах России аналогичные обращения или заявления уже приняты.

- Когда к власти в Украине фактически пришли Бандера, Махно и Петлюра, нельзя от этого самоустраняться, - подытожил Владимир БЕСПАЛОВ.

В свою очередь, председатель социального комитета ЗС ПК Игорь ЧЕМЕРИС (к слову, тоже уроженец Украины – прим. автора) призвал коллег по Законодательному Собранию не делать заявлений по поводу Украины, не зная ситуации изнутри и основываясь лишь на информации из Интернета. Как показал итог голосования, большинство парламентариев решило о ситуации на Украине думать «про себя»: инициатива КПРФ не была включена в повестку дня, хотя за нее проголосовали 13 депутатов.

Александр САЛКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото joyreactor.cc.

Автор: Александр Салков
Теги: Евросоюз  ЗС ПК  политика  депутаты 



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Комментарии

  • Ваня пиморский15:56, 26.02.2014#

    Дать оценку !? То, что восстал народ Украины- это ПРАВИЛЬНО! Нельзя терпеть этого ВОРА и ПРЕДАТЕЛЯ януковича! За воровство, за убийство народа он должен ответить! Фашистских прихвостней, бандеровцев, этот так называемый "правый сектор" привлечь к международному суду за разрушенные памятники, пропаганду фашизма, за убийство людей !

  • Ваня пиморский15:59, 26.02.2014#

    И еще, нужно разобраться с ворами из "единой россии"эта "партия" утратила доверие НАРОДА!!!

  • Большой брат19:20, 26.02.2014#

    Бандера, мать его!!!! Что-б он в гробу перевернулся!!!! никакой он не герой!!!!! А террорист и убийца! Место его на виселице!!!! И всем его последователям-выплевышам недобитков!!!! Как вообще общественность проморгала что На Украине развиваются фашисткие организации?! Почему не задавили их в зародыше?!

  • Антон07:21, 03.03.2014#

    В России теперь не доверяют людям. Сейчас можно узнать о роде занятий, увлечениях, месте проживания каждого гражданина России rus-poisk. info. tm

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