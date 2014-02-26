Эхо "Евромайдана" докатилось до Приморья

«Евромайдан» и последовавшая за ним «бандеровская» революция на Украине стали для мира, без сомнения, главным политическим событием последних месяцев. Поскольку в Приморье проживает немало выходцев с Украины, переворот в Незалежной активно обсуждается разными людьми. В том числе и представителями власти: ситуация на Украине стала одной из тем повестки дня на февральской сессии ЗС ПК. «ЗР» тем временем попросил приморских политиков и политологов с украинскими корнями прокомментировать происходящее в соседнем государстве.

Евгений БОЧАРОВ, депутат Законодательного Собрания Приморского края, уроженец Севастополя (Крым):

- Произошедшее в Киеве нельзя назвать иначе как бандеровским переворотом. Он объединил людей, которые в принципе не могут договориться между собой. Но вина в случившемся лежит на Януковиче, сын которого в последние два года занимался переделом собственности. А уже на волне недовольства коррупцией была разыграна националистическая карта. Но возникает вопрос – что дальше? Если ЯЦЕНЮК, КЛИЧКО и ТЯГНИБОК и дальше будут использовать риторику «Правого сектора», то даже Запад не поддержит ее.С другой стороны, «Правый сектор»вряд ли удовлетворится теми второстепенными постами в ряде министерств, которые ему предлагают сегодня.

Я регулярно разговариваю по телефону с друзьями в Крыму и на Востоке Украины. Жители этих регионов ни в коем случае не будут терпеть так называемую «новую власть», потому что говорить там не с кем. В Севастополе уже прошел 20-тысячный митинг, который радикалы вряд ли оставят без ответа. В этой ситуации непонятно молчание, которое продолжает сохранять Россия. Я считаю, что президент должен прямо заявить, что наша страна готова защитить интересы своих граждан, живущих на Украине. В том числе и с помощью силового давления на боевиков «Правового сектора». Иначе неизбежные столкновения на востоке и юге Украины не остановить.

Людмила ТАРАН, депутат Думы Владивостока, уроженка Хмельницкой области УССР:

- Очень волнуюсь за родителей и родственников, которые остались на Украине. Мама говорит, что у них в Полтавской области творится настоящая анархия. Милиция разбежалась, а кто-то переметнулся на сторону майдановцев. Во многих городах и селах продолжается снос памятников – не только Ленину, но и солдатам, которые освобождали Украину во время Великой Отечественной. Причем делают это не местные жители, а приехавшие с Майдана «западэнцы». Людей старшего возраста беспокоит то, что отменены социальные выплаты, введенные при Януковиче. Неясно, будут ли вообще платить пенсии.

Большинство жителей востока Украины по-прежнему выступают за сотрудничество с Россией. Но эти люди оказались заложниками ситуации. Пока там нет силы, которая могла бы организовать сопротивление радикалам. Но в Крыму ситуация иная: один из моих друзей в Севастополе стал организатором сопротивления радикалам. Жители города готовы защищать его до последней капли крови.

Николай ГОЛОЯД, председатель комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока, уроженец Запорожской области УССР:

- Случившееся на Украине – это реакция на поведение властей. Если бы во главе страны стоял более толковый лидер, чем Янукович, то в восточных областях сейчас обязательно произошел бы всплеск. Но его нет: власти себя дискредитировали, и люди не пойдут воевать ни за Януковича, ни за «Партию регионов».

В то же время, если экстремисты с Майдана попытаются вести себя так же и на востоке Украины, это приведет к очень серьезному конфликту. Там есть, кому им сопротивляться. Что касается России, то нам необходимо оказывать моральную поддержку жителям юго-востока Украины, чтобы сохранить свое влияние. И помнить о том, что кто бы ни пришел к власти в Киеве, он будет вынужден договариваться с Россией. Европа кормить 45 миллионов человек точно не будет.

Петр ХАНАС, директор Дальневосточного консалтингового центра, уроженец Луганской области УССР:

- Восток и юго-восток Украины (исключая Крым) – территория с очень низкой пассионарностью. За 23 постсоветских года там была забыта история: Краснодон, Молодая гвардия, бандеровская резня… И сегодня этот регион проигрывает идеологически, люди больше ориентированы на собственные интересы, на свою работу. Если жители этих регионов – как русскоязычное население, та к и украинцы - не будут ассоциировать себя с Россией, то новые порядки установятся и у них. В Крыму ситуация другая – там помнят о том, как русские моряки обороняли Севастополь, какой ценой далась Победа. Этот регион ни при каких условиях не присягнет новой власти в Киеве.

Брат, который живет в Луганской области, определяет ситуацию так: одни бандиты сменили других. Януковича там не любили, но сегодня нет вообще никакой власти, и надеяться не на кого. В душе у людей – страх и ужас. И этот страх обоснован: национал-радикалы готовы убивать всех, кто ассоциирует себя с Россией. Для них это дело всей жизни. Даже в советские времена на западе Украины существовала неприязнь по отношению к тем, кто говорит по-русски, особенно если ты при этом украинец по национальности. Сегодня представители радикальных движений вроде «Правого сектора» готовы идти дальше сражаться за свою идею. Вот только идея эта – фашистская!

Что касается возможной защиты со стороны России, то она будет защищать только тех, кто попросит об этой защите. Если хоть какие-то власти на востоке Украины попросят Россию о помощи, она будет оказана. Но пока таких заявлений нет. В то же время, я абсолютно уверен, что в течение марта руководством нашей страны будут приняты решения, пусть и нелегкие, в отношение Украины. Но полгода смотреть на беспредел, творимый радикалами практически на нашей территории, никто не будет.

Александр САЛКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото yakiev.com.