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Эхо "Евромайдана" докатилось до Приморья

26 Февраля 2014, 14:14 | Приморье

«Евромайдан» и последовавшая за ним «бандеровская» революция на Украине стали для мира, без сомнения, главным политическим событием последних месяцев. Поскольку в Приморье проживает немало выходцев с Украины, переворот в Незалежной активно обсуждается разными людьми. В том числе и представителями власти: ситуация на Украине стала одной из тем повестки дня на февральской сессии ЗС ПК. «ЗР» тем временем попросил приморских политиков и политологов с украинскими корнями прокомментировать происходящее в соседнем государстве.

Евгений БОЧАРОВ, депутат Законодательного Собрания Приморского края, уроженец Севастополя (Крым):

- Произошедшее в Киеве нельзя назвать иначе как бандеровским переворотом. Он объединил людей, которые в принципе не могут договориться между собой. Но вина в случившемся лежит на Януковиче, сын которого в последние два года занимался переделом собственности. А уже на волне недовольства коррупцией была разыграна националистическая карта. Но возникает вопрос – что дальше? Если ЯЦЕНЮК, КЛИЧКО и ТЯГНИБОК и дальше будут использовать риторику «Правого сектора», то даже Запад не поддержит ее.С другой стороны, «Правый сектор»вряд ли удовлетворится теми второстепенными постами в ряде министерств, которые ему предлагают сегодня.

Я регулярно разговариваю по телефону с друзьями в Крыму и на Востоке Украины. Жители этих регионов ни в коем случае не будут терпеть так называемую «новую власть», потому что говорить там не с кем. В Севастополе уже прошел 20-тысячный митинг, который радикалы вряд ли оставят без ответа. В этой ситуации непонятно молчание, которое продолжает сохранять Россия. Я считаю, что президент должен прямо заявить, что наша страна готова защитить интересы своих граждан, живущих на Украине. В том числе и с помощью силового давления на боевиков «Правового сектора». Иначе неизбежные столкновения на востоке и юге Украины не остановить.

Людмила ТАРАН, депутат Думы Владивостока, уроженка Хмельницкой области УССР:

- Очень волнуюсь за родителей и родственников, которые остались на Украине. Мама говорит, что у них в Полтавской области творится настоящая анархия. Милиция разбежалась, а кто-то переметнулся на сторону майдановцев. Во многих городах и селах продолжается снос памятников – не только Ленину, но и солдатам, которые освобождали Украину во время Великой Отечественной. Причем делают это не местные жители, а приехавшие с Майдана «западэнцы». Людей старшего возраста беспокоит то, что отменены социальные выплаты, введенные при Януковиче. Неясно, будут ли вообще платить пенсии.  

Большинство жителей востока Украины по-прежнему выступают за сотрудничество с Россией. Но эти люди оказались заложниками ситуации. Пока там нет силы, которая могла бы организовать сопротивление радикалам. Но в Крыму ситуация иная: один из моих друзей в Севастополе стал организатором сопротивления радикалам. Жители города готовы защищать его до последней капли крови.

Николай ГОЛОЯД, председатель комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока, уроженец Запорожской области УССР:

- Случившееся на Украине – это реакция на поведение властей. Если бы во главе страны стоял более толковый лидер, чем Янукович, то в восточных областях сейчас обязательно произошел бы всплеск. Но его нет: власти себя дискредитировали, и люди не пойдут воевать ни за Януковича, ни за «Партию регионов».

В то же время, если экстремисты с Майдана попытаются вести себя так же и на востоке Украины, это приведет к очень серьезному конфликту. Там есть, кому им сопротивляться. Что касается России, то нам необходимо оказывать моральную поддержку жителям юго-востока Украины, чтобы сохранить свое влияние. И помнить о том, что кто бы ни пришел к власти в Киеве, он будет вынужден договариваться с Россией. Европа кормить 45 миллионов человек точно не будет.    

Петр ХАНАС, директор Дальневосточного консалтингового центра, уроженец Луганской области УССР:

- Восток и юго-восток Украины (исключая Крым) – территория с очень низкой пассионарностью. За 23 постсоветских года там была забыта история: Краснодон, Молодая гвардия, бандеровская резня… И сегодня этот регион проигрывает идеологически, люди больше ориентированы на собственные интересы, на свою работу. Если жители этих регионов – как русскоязычное население, та к и украинцы - не будут ассоциировать себя с Россией, то новые порядки установятся и у них.  В Крыму ситуация другая – там помнят о том, как русские моряки обороняли Севастополь, какой ценой далась Победа. Этот регион ни при каких условиях не присягнет новой власти в Киеве.  

Брат, который живет в Луганской области, определяет ситуацию так: одни бандиты сменили других. Януковича там не любили, но сегодня нет вообще никакой власти, и надеяться не на кого. В душе у людей – страх и ужас. И этот страх обоснован: национал-радикалы готовы убивать всех, кто ассоциирует себя с Россией. Для них это дело всей жизни. Даже в советские времена на западе Украины существовала неприязнь по отношению к тем, кто говорит по-русски, особенно если ты при этом украинец по национальности. Сегодня представители радикальных движений вроде «Правого сектора» готовы идти дальше сражаться за свою идею. Вот только идея эта – фашистская!

Что касается возможной защиты со стороны России, то она будет защищать только тех, кто попросит об этой защите. Если хоть какие-то власти на востоке Украины попросят Россию о помощи, она будет оказана. Но пока таких заявлений нет. В то же время, я абсолютно уверен, что в течение марта руководством нашей страны будут приняты решения, пусть и нелегкие, в отношение Украины. Но полгода смотреть на беспредел, творимый радикалами практически на нашей территории, никто не будет.

Александр САЛКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото yakiev.com.

Автор: Александр Салков
Теги: экономика  политика  Евросоюз 



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Комментарии

  • Псевдоним14:31, 26.02.2014#

    боятся за свою жопу

  • Артём 15:14, 27.02.2014#

    Точно. Народ имеет право на восстание.

  • Псевдоним14:43, 26.02.2014#

    Если беспредел с данью на незаконных парковках не прекратят, то будет и тут свой майдан!

  • Псевдоним15:26, 26.02.2014#

    Муниципальные учреждения администрации города не платят по обязательствам из муниципальных контрактов . . . Все акты приемки работ подписаны . . . Но денег нет уже 5 месяцев и сказали не будет . . . Сказали обращайтесь в суд . . . Зачем нужна такая власть которая работает только по решению суда ?? Так же работают управляющие компании, которые не выполняют обязательства перед жильцами, дома разрушаются, а они тоже говорят - обращайтесь в суд. Какой суд???!!! Обычные жильцы - учителя, пенсионеры, врачи, сварщики, плотники, продавцы, моряки, домохозяйки . . . Не все могут составить заявление в суд и туда сходить, не все хотят тратить нервы, адвокатов нанимать - дорого . . . Этим они и пользуются. . . Достали уже!!!

  • 1234515:40, 26.02.2014#

    Коммент с Дейты - про народных избранников ЗС ПК: Помню15:27, 26 Февраля 2014"Лучше бы они приняли резолюцию о необходимости бдительности в Приморском крае! Где прописали бы, что любая инициатива чиновников на территории ПК, вызывающая в современных взрывоопасных обстоятельствах социальную напряжённость (типа попыток введения социальных норм на электричество или уничтожение моногородов) признаётся антипатриотической, антигосударственной, играющей на руку врагам Отечества и отвергается местной властью. Авторы таких инициатив проверяются на причастность к пятой колонне и идиотизм".

  • Псевдоним15:45, 26.02.2014#

    проверка

  • хохол17:35, 26.02.2014#

    скажите мне, что все эти хохлы из ЗАКС и Думы делают в Приморье? Ехали бы на свою родину и решали бы там ее судьбу. Рассуждать сидя в теплом кресле легко. Говоруны. А на самом деле все там нормально, звонят друзья, родственники, недовольны только тем как Россия врет о том что происходит в Украине.

  • КАЦАП18:53, 26.02.2014#

    Пан западэнэц?

  • КАЦАП19:32, 26.02.2014#

    Пан раскажет как врёт Россия? Может скажет, что горящих солдат и беркутовцев снимали на Мосфильме? А крючьями из строя не безоружных солдат выдёргивали, а каскадёров? Беркутовцы огнестрельные ранения гвоздями себе наковыряли?Самые информативные документы - ролики, снятые самими манданавцами. Озверевшее быдло, животные. Одна польза: гэйропа полюбуется на новых друзей и распахнёт границы для безвизового въезда: своих то бандитов не хватает и арабы не справляются.

  • Псевдоним22:58, 26.02.2014#

    Из 82 погибших из беркута лишь 5. Это показатель асимметрии применения силы. Про крючья и безоружных солдат - эта информация лукава. Тяжело лгать, когда бои шли в прямых включениях стримов на эспрессо тв и гражданском тв и народ мог видеть события практически самостоятельно.

  • Чуркин23:56, 26.02.2014#

    20 погибших со стороны милиции было уже 21 февраля. И с огнестрельными ранениями под сотню. А смотреть нужно было не ТВ с комментариями, а веб камеры и онлайн трансляции с нескольких камер. Или ролики с ютьюба, где гэйрпомандашная сволота засветила своё рыло во всей красе. На кол бандеровских недобитков!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј00:48, 27.02.2014#

    Фамилии? Официально в списках погибших лишь 5 беркутовцев. С огнестрельными ранениями более 760 человек с обеих сторон. Богомолец говорит, что со стороны протестующих ранений сотни, с другой - десятки. По тв показывали именно онлайн-трансляции без комментариев.

  • Псевдоним01:00, 28.02.2014#

    СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ МАЙДАНА!

  • Антон07:22, 03.03.2014#

    В России теперь не доверяют людям. Сейчас можно узнать о роде занятий, увлечениях, месте проживания каждого гражданина России rus-poisk. info. tm

  • Антон07:22, 04.03.2014#

    В России теперь не доверяют людям. Сейчас можно узнать о роде занятий, увлечениях, месте проживания каждого гражданина России rus-poisk. info. tm

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