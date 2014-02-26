Элиты Приморья должны выразить отношение к событиям на Украине – политолог

Политическая элита Приморского края должна выразить свое отношение к событиям, происходящим на Украине. Хотя этнических украинцев в крае не так много, многие жители Приморья сопереживают своим близким и друзьям на Украине. Для региона, который имеет исторические и культурные связи с соседней республикой, это особенно важно, считает политолог, директор Дальневосточного консалтингового центра Петр ХАНАС.

- Хотя этнических украинцев в крае совсем немного, 60% жителей Приморья имеют связи с Украиной, у многих там родственники. Есть люди, которые активно сопереживают тем событиям, которые сейчас происходят в этой стране. Мне кажется, что наши политические элиты тоже должны занять какую-то позицию по этому вопросу. Пока же они молчат, - констатировал политолог.

Как стало известно «ЗР» накануне, депутаты от КПРФ намерены обсудить ситуацию на Украине в ходе сегодняшнего заседания Законодательного Собрания Приморья. По словам депутата Евгения БОЧАРОВА, коммунисты намерены предложить коллегам принять обращение к президенту РФ Владимиру ПУТИНУ с требованием обозначить официальную позицию руководства страны по ситуации на Украине. Кстати, в некоторых регионах России власти уже отреагировали на ситуацию в соседнем государстве: например, губернатор Астраханской области Александр ЖИЛКИН заявил, что готов предоставить бойцам украинского спецподразделения «Беркут» политическое убежище на территории региона.

Александр САЛКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.