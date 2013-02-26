Саммит АТЭС во Владивостоке прошел стороной

Социально-экономическое положение Владивостокского городского округа по итогам 2012 года выглядит весьма невпечатляющим.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2013 года по городу учтено 42,9 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что составило почти 65% общего количества организаций по краю. При регистрации 41% предприятий города заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Городские организации в своем большинстве являются коммерческими - около 84% общего количества организаций составляют общества с ограниченной ответственностью.

Наиболее распространенная форма собственности – частная. Ее имеет 91,8% хозяйствующих субъектов, 1,3% - государственную и 0,7% - муниципальную.

Больше всего организаций в Ленинском районе (27% общего числа), меньше всего – в Первомайском (13%).

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2012 году крупными и средними организациями краевого центра, занятыми в промышленных производствах, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по чистым видам деятельности на 76,1 млрд рублей (на 6,6% больше 2011 года в действующих ценах). Индекс промышленного производства по крупным и средним организациям составил 113,2%.

Ситуация в отдельных сферах деятельности сложилась следующим образом: по добыче полезных ископаемых индекс производства снизился на 21%, что обусловлено замедлением темпов добычи материалов строительных нерудных.

Индекс производства в обрабатывающих производствах составил 116,6%.

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, составил 108,6%.

Производство отдельных видов пищевых продуктов характеризуется:

Индекс по виду деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» вырос к 2011 году на 32%. Производство легковых автомобилей по сравнению с предыдущим годом увеличилось в 1,4 раза. Индекс по виду деятельности «Производство машин и оборудования» вырос к 2011 году на 13%, по «Производству электрооборудования» - остался на уровне прошлого года.

Индекс производства по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 98,9%. Выработано 2 млрд кВт-ч электроэнергии (104% к 2011) и 4,9 млн Гкал теплоэнергии (96% к 2011).

РЫБОЛОВСТВО

Индекс производства по крупным и средним организациям по виду деятельности «Рыболовство» составил 107,5%. Выпущено рыбы живой, свежей и охлажденной 24 тыс. т, что выше уровня прошлого года на 16%.

ТРАНСПОРТ

Перевозки грузов автомобильным транспортом, с учетом объемов перевозок грузов индивидуальными предпринимателями и малыми предприятиями, составили 6,6 млн т (93% к 2011), грузооборот – 310,6 млн т-км (108%).

Городским муниципальным транспортом выполнено 90% рейсов от предусмотренных расписанием троллейбусами (101% к 2011) и 88% - трамваями (106%).

Коммерческим пассажирским транспортом на городских маршрутах фактически выполнено 1771 тыс. рейсов, регулярность движения составила 81%; на пригородных – 51 тыс. рейсов, регулярность движения – 97%.

На автомобильных дорогах и улицах города зарегистрировано 1238 дорожно-транспортных происшествий (рост на 16% к 2011), в которых 74 человека погибли и 1532 получили ранения.

На железнодорожном транспорте было отправлено 21116 пригородных поездов (115% к 2011).

СТРОИТЕЛЬСТВО

По оперативным данным, в 2012 году за счет всех источников финансирования в городе были построены и сданы в эксплуатацию жилые дома общей площа­дью 315,7 тыс. м2 (на 17% меньше, чем в 2011).

За счет средств индивидуальных застройщиков введено 289 домов об­щей площадью 71,9 тыс. м2, что составило 23% введенного жилья по городу (на 2,4% меньше 2011).

Строительными организациями всех форм собственности выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на 48 млрд рублей (на 29% меньше, чем в 2011).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации и хозяйства населения) по предварительным расчетам составил 154,8 млн рублей, или 67% в сопоставимой оценке к уровню 2011 года.

По состоянию на 1 января 2013 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 274 головы крупного рогатого скота (увеличение на 4% по сравнению с 1 января 2011), из них 124 коровы (на 14%); 282 - овец и коз (на 3%), 212 - свиней (снижение на 11%); 10,7 тыс. голов птицы (снижение на 5%).

Хозяйствами населения произведен весь объем мяса (121 т, 109% к 2011), молока (481т, 118%) и яиц (1355 тыс. шт., 109%).

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в 2012 году составил 109,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 0,5% выше 2011 года. Удельный вес в обороте края составил 51%. Оборот розничной торговли сформирован на 89% торгующими организациями, на 11% – за счет продажи товаров на рынках.

В 2012 году крупными и средними организациями в порядке розничной торговли реализовано: мяса (включая мясо птицы, продукты из мяса и консервы из мяса) – на 387 млн рублей (115% к 2011), рыбы и морепродуктов – 169 (91%), хлеба и хлебобулочных изделий - 100 (146%), бензина автомобильного – 13251 млн рублей (128%).

Оборот общественного питания составил 5,1 млрд рублей, что выше 2011 года на 18%.

Общий объем оборота оптовой торговли в краевом центре в 2012 году составил 313,4 млрд рублей, (103% к 2011). Оборот оптовой торговли организаций с основным видом деятельности «Оптовая торговля» составил 277,6 млрд рублей, что выше 2011 года в сопоставимых ценах на 7%.

Рынок услуг. В 2012 году населению города оказано платных услуг во всех секторах реализации на 57,8 млрд рублей, это на 5% больше, чем в 2011 году. В объеме платных услуг, оказанных населению Приморского края, доля Владивостока составляет 52%.

В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю составляли транспортные (36%), жилищно-коммунальные и услуги связи (по 18%), образования (7%).

В 2012 году населению оказано услуг бытового характера на 3,1 млрд рублей (на 15% больше 2011). В объеме платных услуг бытовые составили 5%.

В структуре бытовых услуг наибольший удельный вес приходился на услуги ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств (45%), парикмахерских (13%), ремонта и строительства жилья (10%), техобслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры (7%).

Внешняя торговля. Экспорт рыбы и морепродуктов предприятиями Владивостокского городского округа составил 485,3 млн долларов США (на 7% больше прошлого года); что составляет 68% объема экспорта по краю.

Мороженая рыба занимает ведущее место в стоимостном объеме экспорта (77%), доля ракообразных составляет 14%, печень, икра, молоки - 5%.

Рыба и морепродукты экспортировались в 14 стран дальнего зарубежья и стран СНГ. Основными потребителями являются Китай - 44% экспорта в стоимостном выражении, Республика Корея – 37, Панама – 7, Гонконг и Япония (по 5% соответственно).

Экспорт бункерного топлива и горючего составил 215,9 млн долларов, импорт – 31,9 млн долларов США.

Экспортировались топливо жидкое и газойли в 5 стран. Основным потребителем являлся Гонконг (82% экспорта в стоимостном выражении), также топливо экспортировалось в Сингапур, Виргинские острова (Брит.), Кипр и США.

Импортировались газойли, топливо жидкое, масла смазочные из 8 стран. Наиболее крупными импортерами являются Гонконг, Кипр, Сингапур и Китай, их доля в стоимостном объеме импорта составила 71%.

ЦЕНЫ

Индекс потребительских цен по Приморскому краю в 2012 году по сравнению с декабрем 2011 года составил 106%, что выше, чем в 2011 году (105,6%), и ниже, чем в целом по Российской Федерации (106,6%).

Цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли на 6% (на 0,9 процентного пункта выше 2011).

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, составила по Владивостоку в конце декабря 4034 рубля (на 7% выше декабря 2011).

На наблюдаемые непродовольственные товары за год цены увеличились, в среднем, на 5%.

Цены (тарифы) на платные услуги населению в целом по Приморскому краю выросли в 2012 году на 8%.

НАСЕЛЕНИЕ И РЫНОК ТРУДА

Население. По предварительным данным, в городском округе в 2012 году родилось 6709 детей (на 3,2% больше 2011), умерло 7065 человек (на 2,7% меньше 2011). Естественная убыль населения в сравнении с 2011 годом уменьшилась в 2,1 раза. Число умерших превысило число родившихся на 5%. Показатель младенческой смертности составил – 9 умерших малышей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся.

В органах ЗАГС было зарегистрировано 5385 браков (на 3% меньше 2011) и 2987 разводов (на 1% меньше). На 1000 заключенных браков при­шлось 555 разводов (в 2011 – 544).

Рынок труда. В 2012 году численность занятых всеми видами экономической деятельности, по оценке, составила 367,4 тыс. человек. В городской службе занятости по состоянию на 1 января 2013 года на учете состояло 1816 граждан, не занятых трудовой деятельностью (на 29% меньше 2011), из них 1552 – официально зарегистрированных безработных (меньше на 24%). Организациями города было сообщено о наличии 13,2 тыс. вакансий, нагрузка на одну заявленную вакансию составляла 0,1 человека.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Средняя начисленная заработная плата одного работающего в городе в 2012 году, по оценке, составила 31,9 тыс. рублей. По сравнению с 2011 годом она увеличилась на 10,6%, а ее реальный размер – на 4,7%. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях финансовой деятельности; воздушного транспорта; по производству автомобилей; государственного управления и обеспечения военной безопасности.

Пенсии. На 1 января 2013 года численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, во Владивостоке составила 151 тыс. человек, из них работающих – 72 тыс. человек (48%).

Средний размер назначенных месячных пенсий составил 9782 рубля, что выше краевого уровня на 5%.

ОБРАЗОВАНИЕ

По предварительным данным, в 2012/2013 учебном году в городе работают 99 государст­венных и муниципальных, а также 11 негосударственных дневных общеоб­разовательных учреждений, в которых обучается 51 тыс. учащихся.

В две смены работают 64 дневных общеобразовательных учреждения, во вторую смену обучается 12 тыс. детей.

Кроме дневных, в городе работают 4 вечерних (сменных) общеобра­зовательных учреждения с численностью учащихся 1 тыс. человек.

В 2012 году приняли участие в ЕГЭ по русскому языку и математике 3,6 тыс. учащихся дневных общеобразовательных учреждений. Из них не набрали минимального количества баллов по русскому языку - 29, по мате­матике - 88 человек.

В 2012 году окончили основную среднюю школу (9 классов) и получили аттестат об основном среднем образовании 4,4 тыс. человек, численность выпускников средней (полной) школы (11 классов) составила 3,5 тыс. человек. Кроме того, 34 ученика закончили обучение в негосударственных общеобразовательных учреждениях и 246 учащихся получили аттестаты об окончании вечерних общеобразовательных учреждений.

Подготовкой специалистов в городе занимаются 6 самостоятельных государственных вузов и 14 самостоятельных государственных средних специальных учебных заведений (ссузов), численность студентов в них (включая филиалы) составила, соответственно, 57,1 и 13,8 тыс. человек.

Наряду с этим работают 1 самостоятельный негосударственный вуз и 3 негосударственных ссуза с численностью учащихся (включая филиалы), соответственно, 2016 и 891 человек.

На условиях полного возмещения затрат обучаются 50% студентов го­сударственных вузов и 24% студентов ссузов.

В 2012 году государственными высшими учебными заведениями подготовлено 11,9 тыс. специалистов, средними специальными учебными заведениями – 2,6 тыс. специалистов.

Отчет Приморскстата публикуется с сокращениями. Газета «Золотой Рог», Владивосток.