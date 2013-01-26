Мэр Арсеньева определил приоритеты

Глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН определил приоритетные направления работы администрации города в 2013 году.

Говоря о планах работы на ближайший год, глава городского округа остановился на состоянии местного бюджета, призвав ввести жесткий финансовый режим:

- Речь идет в первую очередь о наведении порядка в бюджетной сфере. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы не собираемся закрывать, скажем, учреждения социальной направленности. Я лишь призываю к разумному расходованию бюджетных средств. Наша задача – в установленные сроки выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы, содержать коммунальную сферу, выполнять долговые обязательства, которые есть у города. Экономя каждую копейку, необходимо постепенно погасить все долги.

Дронин поставил задачу активно участвовать в краевых и федеральных программах. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, участие в программах поможет отремонтировать дороги, жилые дома, модернизировать объекты жилищно-коммунальной сферы, строить новое жилье. Однако эти программы предполагают софинансирование из местного бюджета. Как один из путей пополнения доходной части бюджета глава города предложил всерьез подойти к вопросу легализации заработной платы работников предприятий и организаций города. Как отметил Александр Алексеевич, накануне совещания проблему выплаты «серых» зарплат он обсудил с депутатами городской думы. По предварительным подсчетам, бюджет города из-за сокрытия заработной платы недобросовестными работодателями теряет сотни миллионов рублей в год.

По сообщению пресс-службы КГУП «Примтеплоэнерго», лидерство среди должников перед предприятием по-прежнему держит Арсеньев. Более того, по сравнению с итогами 2011 года долг муниципалитета по итогам 2012 года увеличился на 9,5 миллионов рублей. При этом в нынешнем отопительном сезоне Примтеплоэнерго в Арсеньеве не работает. То есть долги муниципалитет накопил за прошлые зимы.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.