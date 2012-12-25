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Владимир Миклушевский: Я буду вместе с вами работать на созидание
Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и председатель Законодательного Собрания края (ЗС ПК) Виктор ГОРЧАКОВ встретились с членами Совета председателей представительных органов местного самоуправления.
Собравшиеся обсудили роль представительных органов в социально-экономическом развитии территорий, сообщает пресс-служба ЗС ПК. И сошлись на том, что муниципальные органы власти должны усилить работу по социальным направлениям.
- Я буду вместе с вами работать на созидание, на благополучие жителей края, - сказал Владимир Миклушевский. – Население ждет реального улучшения жизни и открытости власти перед обществом.
Председатель думы Анучинского района Сергей ОСАДЧЕВ обратил внимание Владимира Миклушевского на ситуацию со строительством реабилитационного центра для детей, больных церебральным параличом, на завершение которого у местных властей не хватает средств. Председатель думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ затронула вопрос передачи земель Минобороны и военных городков в распоряжение муниципалитетов. Председателя думы Находкинского округа Михаила ПИЛИПЕНКО волновал слишком долгий процесс оформления земельных участков. Председатель думы Тернейского района Сергей КОСАЧЕВ заострил внимание на необходимости прокладки линии электропередачи в поселки Пластун и Терней.
- Работа Совета нацелена на взаимообогащение передовым опытом и актуальное законотворчество, - сказал Виктор Горчаков. - По мнению председателей дум, созданный в 2003 году по инициативе краевого парламента Совет является одним из наиболее действенных коллегиальных органов.
В 2013 году Совету председателей представительных органов местного самоуправления исполнится 10 лет.
Газета "Золотой Рог".
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Комментарии
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Псевдоним14:18, 28.12.2012#
Созидать-создавать, строить, производить. На сегодняшний день приморский край превратился в северную провинцию КНР по потреблению ихнего продукта как продуктов питания, так одежды и обуви. Кому строили мосты и университеты?Китайцам?Созидать по приморски сегодня-это работать в сфере реализации китайского продукта в различных его формах. Край завален по "самые уши" дешевым китайским ширпотребом, обувью и дальше по списку, а правительство и губернатор как "в рот воды набрали". Мерилом экономики должна быть прибавочная стоимость по краю и по стране а не ВВП на душу населения включая "трубу" ипр. природные богатства уходящие в частные руки. Ваш соратник-созидатель по правую руку на фото, владеет таможенными складами временного хранения, через которые в КНР за оплату товара уходит весь бюджет приморского края. Статье подошел бы другой слоган-О сизидании просим забыть.
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