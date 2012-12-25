ЛИ Янг Гу: Чтобы в новом году сбылись все ваши мечты (по меньшей мере, три)!

Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке отметило двадцатилетие.

Саммит АТЭС сделал жизнь Владивостока в уходящем году бурной с точки зрения международных событий. Да и такого количества зарубежных гостей в приморской столице не было никогда. Однако парадные мероприятия оставляют и парадные впечатления, а как чувствует и понимает Владивосток иностранец, поселившийся здесь в силу служебных обязанностей?

Генеральный консул Республики Корея ЛИ Янг Гу живет во Владивостоке уже около двух лет, с апреля 2011 года. Со многими в этом городе подружился и считает, что без доверия и взаимного интереса невозможно научиться понимать друг друга, касается это отдельных людей или стран в целом.

В канун Нового года «ЗР» беседовал с господином Ли.

- Господин генеральный консул, саммит изменил отношение к Владивостоку? И насколько город справился с такой ответственнейшей задачей, как встреча лидеров стран АТЭС?

- Думаю, проведение такого мероприятия породило пристальный интерес иностранного бизнеса к приморской столице, за этим могут последовать конкретные проекты в деловой и гуманитарной сферах. И первые результаты уже есть: после саммита во Владивостоке открылось представительство одной из дочерних компаний «Хендай», такую возможность рассматривают другие компании.

Сам саммит, место его проведения позволили с еще большим уважением относиться к россиянам. За короткий срок на месте, где практически ничего не было, возник современный город на острове Русский. Но еще больше впечатлила сама организация встречи более 10 тысяч гостей.

Честно скажу, у нас были определенные переживания, ведь стройка шла до последнего дня. Но, может быть, в этом и есть сила России - из невозможного сделать возможное? Как житель города, я горжусь результатом.

- Есть ли у Владивостока шансы действительно стать центром международного сотрудничества России в АТР? Что нужно сделать, чтобы он соответствовал этому статусу?

- Прежде чем думать о большом, нужно задуматься о малом. В первую очередь, помочь тем людям, которые приезжают в вашу страну, сделать их жизнь комфортной: построить больницы международного стандарта, школу, где могли бы учиться дети иностранцев, места отдыха, например, гольф-клуб и т.д. Это социальная часть, но она потянет за собой инвесторов. И уже потом заниматься инвестиционной политикой.

- Что касается инвестиционной политики, то это в последнее время ключевое словосочетание для руководителей субъектов Дальнего Востока. Какой она должна быть, на ваш взгляд?

- Я от многих слышу, что сегодняшнее состояние инвестиционного климата в регионе не соответствует международным стандартам. Мы проявили инициативу и уже полгода работаем над Путеводителем инвестиционной политики ДФО, в подготовке которого участвует большое количество различных организаций, органы исполнительной власти ДФО, ученые. Хотим, чтобы в нем было много информации о городах региона, законодательстве, основных отраслях экономики, успешных проектах, рассказы об опыте вхождения на российский рынок. Первое чтение докладов путеводителя провели 20 декабря во Владивостоке, в начале года постараемся организовать подобную сессию в Сеуле.

- Что из опыта своей страны вы хотели бы донести до российских политиков и бизнесменов?

- По признанию экспертов, корейский рынок является самым открытым. Такие крупные компании, как «Самсунг» или «Хендай», уже, собственно, не корейские, а транснациональные. Когда рынок открывали (после кризиса 1997 года), было много протестов, опасений, что иностранцы скупят все хорошие компании. Но ведь с приходом иностранного инвестора приходят не только деньги, но и технологии, система менеджмента и т.д. И сегодня все убеждены, что открытие рынка 15 лет назад было самым правильным решением.

Казалось бы, политика российского государства в отношении Дальнего Востока направлена на открытие этого региона Азии. Но нужно двигаться дальше - создавать условия, законы, формировать инфраструктуру, обеспечивать сервис. Просто открыть дверь – мало.

- К каким отраслям сегодня проявляет наибольший интерес корейский бизнес? Какие проекты вы считаете перспективными?

- Это транспорт и логистика, энергетика, сельское хозяйство, хайтек и информационные технологии. Среди крупных проектов, которые могут быть реализованы в ближайшей перспективе, строительство газопровода и Транскорейской железнодорожной магистрали, в планах корейского бизнеса участие в модернизации портов, строительство зернового терминала. Также сегодня реализуется совместный проект ОАО «Хабаровский аэропорт» и корейской корпорации «Инчхон».

Другое важное направление - интеллектуальный обмен в сфере образования, культуры. И сегодня уже реализуются совместные проекты с ДВО РАН.

К слову, в Корее каждый год проводится форум знаний, на котором рассматривается опыт какой-то одной развитой страны. Есть задумки провести такой форум и во Владивостоке, например, детальное изучив успешное внедрение какого-либо проекта – агро- или технопарка, - чтобы потом тиражировать опыт.

- Республика Корея стала для дальневосточников очень популярным направлением туризма. Почему корейские туристы к нам неохотно едут?

- Думаю, одна из причин - здесь все очень дорого. И если во Владивостоке более хорошие условия, то в других регионах инфраструктура менее развита. Дальний Восток в глазах корейцев привлекателен не памятниками и музеями. Эта территория интересна для моих соотечественников в историческом плане, экологией. Здесь удивительная природа, но она должна быть доступна для знакомства. К примеру, в Корее вокруг острова Чеджу-до проложены пешеходные тропы, почему бы им не появиться и на Русском? Другая уникальная вещь – замерзающее море. Почему не сделать для туристов ледовый городок, ярмарку? Нужно придумывать поводы для событийного туризма, перенимать опыт у других. Национальная организация туризма Кореи, например, приглашала в качестве эксперта немецкого специалиста.

- Вы сами любите путешествовать?

- Очень люблю, поэтому если бы я не был дипломатом, я был бы путешественником или таксистом, я хорошо запоминаю дорогу, правда, плохо вожу (смеется).

- Ездите за рулем во Владивостоке?

- Честно сказать, у вас очень аварийный город. Я не видел такого количества столкновений даже в 10-миллионном Париже, где прожил два с половиной года. В Сеуле тоже аварии - большая редкость.

- В чем причина: водители не дисциплинированы, движение неправильно отрегулировано?

- Дело, мне кажется, не в дисциплине, а в характере. Это субъективная оценка. Есть такая игра, когда две машины друг на друга едут и проигрывает тот, кто съезжает. Аварии во Владивостоке происходят, потому что никто никому не уступает.

Но экстремальный характер можно по-разному оценивать. В характере русского человека есть очень большие плюсы: вы первыми запустили человека в космос, построили самую длинную железную дорогу - это масштаб характера. Мужество - строительство городов в таких регионах, где жить, казалось бы, невозможно.

- Что пожелаете приморцам накануне Нового года?

- Желаю вам крепкого здоровья, успехов и чтобы в новом году сбылись все ваши мечты (по меньшей мере, три).

Лариса ЛАРИНА, газета "Золотой Рог".