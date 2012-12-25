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Утихомирит ли Светлана Артемьева скандальный Дальнегорск?

25 Декабря 2012, 16:46 | Приморье

 

Депутаты думы Дальнегорска на первом после избрания заседании избрали своим председателем и одновременно главой городского округа Светлану АРТЬЕМЬЕВУ.

За нее проголосовало 13 депутатов из 21 присутствовавшего на заседании (6 против, двое воздержались). Коммунист – депутат Евгений ГЛАДЧЕНКО проиграл, за него проголосовало 6 человек. До этого в северной столице Приморья больше 20 лет подряд на «первых ролях» в городском руководстве были мужчины.

Накануне местное отделение «Единой России» приняло решение выдвинуть, а избранным депутатам поручило голосовать за избрание Светланы Артемьевой.

Светлана Викторовна – в местной политике не новичок. Она дважды избиралась в дальнегорскую думу, а осенью нынешнего года была избрана председателем местного отделения партии «Единая Россия». Карьере политика предшествовала не менее успешная карьера в бизнесе. Светлана Артемьева – директор частного предприятия, объединяющего самую большую в округе аптечную сеть и гостиницу.

Несмотря на бурную политическую жизнь Дальнегорска и полное отсутствие стремлений к компромиссу, которые демонстрировали местные политики последние годы, кандидатура Артемьевой не вызывала большого отторжения у политических соперников партии власти.

Таким образом, Светлана Артемьева стала второй женщиной на значимом посту в политической иерархии Приморского края. Напомним, недавно секретарем Приморского отделения партии «Единая Россия» стала Людмила ТАЛАБАЕВА - единственная женщина – лидер регионального отделения партии власти в стране.

Между тем  депутат Законодательного Собрания Приморского края Константин МЕЖОНОВ прокомментировал выборы в городах Дальнегорск и Фокино, прошедшие 9 декабря, в результате которых и сформирована дума Дальнегорска, избравшая Светлану Артемьеву.

«На выборах в Дальнегорске и Фокино творился просто беспредел! - рассказывает Константин Межонов. - Оказывалось давление на руководителей бюджетных учреждений, срочных военнослужащих заставляли массово брать открепительные удостоверения и голосовать «за кого надо». Сам лично поймал машину с «карусельщиками» возле школы №17! Вызвали полицию, но все без толку, нарушителей отпускали…»

То, что Дальнегорск относится к аномальной зоне, регулярно посещаемой неземными цивилизациями, уже стало общим местом и никого не удивляет. Но о том, что жители этого города любят путешествовать, до недавнего времени знал только очень ограниченный круг людей. Знала, например, муниципальная избирательная комиссия,  изготовившая на выборах 9 декабря 3500 открепительных удостоверений. Для округа, который за 12 часов можно обойти пешком весь.

И вот итоговая таблица выборов, размещенная на сайте крайизбиркома, наглядно показывает излюбленные места отдыха горожан в зимний период. Так, 65 человек, ринулись в Краснореченский отдохнуть на свежем морозном воздухе, 43 - предпочли небольшой поселок Тайга, 110 жителей более 12 часов прогуливались по ул. Набережной. Аж 85 человек решили отдохнуть на морском побережье и двинулись в с. Каменка.

На тех избирательных участках, в которых больше всего  голосовали по открепительным удостоверениям, количество голосов, отданных за «Единую Россию», превысило средний показатель по округу. Но это просто совпадение.

Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог".

 

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: Дальнегорск  Дума  единая россия 



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