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Жители Приморского края получат прямую связь с Путиным
Доверенные лица президента в Приморье с энтузиазмом поддержали инициативу Владимира Путина о сохранении их института до конца срока президентских полномочий. Они уже распределили между собой сферы работы.
Чиновники администрации президента и члены правительства встретились с доверенными лицами Владимира Путина еще 9 декабря 2012 года. На встрече пресс-секретарь президента Дмитрий ПЕСКОВ сообщил о решении главы государства продолжить работу института доверенных лиц в течение всего президентского срока.
«Кто лучше вас сможет конструктивно критиковать Путина — не заниматься критиканством, а критиковать: Путину нужна критика, всем, кто работает с ним, нужна критика, потому что и Путин не идеален, и все, кто работает с ним, абсолютно не идеальны», — сказал Дмитрий Песков.
В Приморье в рамках избирательной кампании президента РФ доверенными лицами Владимира Путина стали шесть человек:
председатель краевого совета ветеранов в Приморском крае Дмитрий ГРИГОРОВИЧ,
заслуженная артистка России Лариса БЕЛОБРОВА,
директор шахтоуправления «Восточное» Сергей ТЕСЕМНИКОВ,
руководитель штаба Народного фронта в Приморье,
президент Федерации парусного спорта Приморского края Михаил ЕРМАКОВ,
проректор по науке и инновациям ДВФУ Анвир ФАТКУЛИН,
заведующий кафедрой реабилитологии и спортивной медицины ВГМУ Анатолий БЕЛЯЕВ.
— Я полагаю, что институт доверенных лиц нужен президенту как часть гражданского общества для обратной связи с обществом, — сказал Анатолий Беляев на специальной созванной 24 декабря пресс-конференции, прошедшей в стенах ВГМУ. — Думаю, президент меняется. Вначале он выстроил вертикаль власти. Но сейчас она уже стала тормозить развитие страны, и он ищет новые формы управления страной. В частности через институты гражданского общества.
— На разных этапах развития страны требуется решение разных задач. Вначале надо было сцементировать страну. И Путин выстроил вертикаль власти. Но сейчас он чувствует, что нужны новые формы. Например, институт доверенных лиц, как часть гражданского общества, — продолжил мысль предыдущего выступающего Михаил Ермаков.
— Институт доверенных лиц — ресурс развития. Мы можем напрямую донести до президента предложения, созревшие в регионе, — выразил свое видение Анвир Фаткулин.
Для наиболее широкого охвата проблем доверенные лица президента в Приморье уже разделили сферы, которые будут курировать.
Ветеран Дмитрий Григорович возьмет на себя проблемы пенсионеров и военных. Актриса Лариса Белоброва — культуру, искусство и проблемы детей. Сергей Тесемников — займется промышленностью и производством. Президент Федерации парусного спорта Приморскогокрая Михаил Ермаков уже решает задачи спорта и спортсменов и знает чем нужно заняться в ближайшее время:
— Нужно создавать во всех школах спортивные секции. А с 1 сентября школам запретили сдавать в аренду спортивные залы. А ведь в них занимались школьники, ученики этих школ! Нужно пересмотреть подход к этому вопросу. У тренера зарплата составляет 6 тыс. рублей в месяц. Ну, скажите — какой человек пойдет на такую зарплату?! У нас в крае 78 федераций. А из-за личных пристрастий экс-губернатора 95% всех средств раньше уходило всего на две команды — «Луч-Энергия» и «Спартак-Приморье». Но это ведь не наше. Ну, не идут у нас эти виды спорта. Надо пересмотреть подход к распределению средств.
Анатолию Беляеву близки проблемы медицины и медиков:
— В здравоохранении острая проблема с кадрами из-за низкой зарплаты. Зарплата врача в среднем 27 тыс. рублей в месяц, но это при работе 12-14 часов в день. У молодого специалиста зарплата 6-7 тыс. рублей. Поэтому у нас обеспеченность кадрами — чуть более 50%.
Анвир Фаткулин будет курировать образование и науку:
— Нужно поднимать качество образования. Иначе наши студенты все больше будут ездить учиться за рубеж. Необходимо развивать дополнительное образование.
Правда, формат работы, как признали сами доверенные лица, еще не определен, то есть, каким образом они смогут доносить до президента проблемы региона и свои идеи по их решению. На разработку механизма, по мнению собравшихся, понадобится около месяца. Но они не сомневаются, что институт доверенных лиц станет действенным и эффективным инструментом.
Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог".
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Комментарии
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U3ER16:07, 26.12.2012#
Институт благородных девиц: "Бла, бла, бла". Люди окрыленные регалиями уже спешат взять на себя обязательства по повышению/улучшению. А отдупляться чем/как думаете? Рычагов то нет. Все функции сводятся к простой передаче инфы. Цифры на содержание коллектива (ибо институтом назвать язык не поворачивается) в студию.
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Вспоминается известная кампания в Китае, которая называлась: "Пусть расцветают сто цветов, пусть равеваются сто знамён". Тогда Центральный комитет КПК выступил с инициативой - критикуйте нас, мы стали открытыми и понимаем, что и у нас есть ошибки. Люди, как всегда, поверили и стали выступать с критическими замечаниями и даже дельными советами. Но, другие люди, из других служб, внимательно следили за критиками и даже составляли соответствующие списки. И через несколько лет! эта кампания была резко свёрнута и люди по уже готовым спискам дружно поехали осваивать новые районы, на "перевоспитание". Моложёжь, наверняка, не знает истории "братских стран", но Товарищ Руководитель - знает!