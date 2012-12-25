Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Губернатор Приморского края знает, как привлечь население на Дальний Восток
25 Декабря 2012, 11:46 | Приморье
В сети интернет появился третий выпуск видеопроекта «Пять минут с губернатором». В ходе программы губернатор Приморского края Владимир Миклушевский рассказывает о новом бренде региона, символах Приморья, а также о ностальгии по краю во время дальних командировок.
По мнению главы региона, новым брендом Приморского края должны стать люди, которые здесь живут, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Еще одна тема программы - привлечение населения на Дальний Восток, в частности, в Приморский край. Владимир Миклушевский отметил, что для этого необходимо выполнить несколько условий, одно из них – создание комфортных условий для жизни.
Ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=AT8HlbrLLJA
Новости тематики
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
- В администрации Приморья - новое назначение
- Глава Приморья против "импичмента" главе Находки
- "Серый дом" превращается в филиал "Сумотори"
- Один из ключевых чиновников Приморья покидает пост
- В администрации Владивостока новое важно назначение
- В Приморье назначен новый вице-губернатор
- В администрации Владивостока произошло новое кадровое назначение
- В Приморской администрации - новое назначение
Новости раздела
- Будущим депутатам пришлось понервничать
- Лидерство, пока не ставшее победой
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Экс-мэр призывает приморцев прийти на выборы
- Развитие энергетического сотрудничества на Дальнем Востоке обсудят на IV Восточном экономическом форуме
- Андрей Тарасенко: У меня нет личного пистолета
- Депутат с задержками
- Приморские единороссы ответили на обвинения в подкупе избирателей
- С депутатов сняли показания
- Президент России направил приветствие гостям и участникам IV Восточного экономического форума
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
Loading...
а я думал с руки снять часы а то кризис во всем мире