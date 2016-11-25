Соглашения о сотрудничестве с парламентами Москвы и Калининградской области подпишет парламент Якутии

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Якутии заключит Соглашения о сотрудничестве с Калининградской областной Думой и Московской городской Думой.

24 ноября 2016 года на XXV (очередном) пленарном заседании Ил Тумэна парламентарии Якутии утвердили проекты соглашений с парламентами Калининградской области и города Москвы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.



Соглашения будут подписаны с учётом взаимного стремления к установлению и расширению межпарламентских связей, обмену опытом в области законотворческой деятельности. Документы станут признанием необходимости расширения взаимных деловых и дружеских контактов и консультаций в сфере своей деятельности.



Стороны намерены осуществить сотрудничество в следующих формах: обмен законодательными актами, иными нормативными правовыми актами и их проектами, опытом законодательной работы, методиками разработки законодательных и нормативных правовых актов и иной информацией. Будут проводиться совместные встречи, консультации, переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес; взаимное участие представителей в заседаниях законодательных органов; обмен опытом организации работы аппаратов законодательных (представительных) органов государственной власти.



Кроме того, стороны намерены создавать совместные временные рабочие и экспертные группы для подготовки проектов законов, в том числе проектов федеральных законов. Стороны намерены регулярно информировать о деятельности обоих парламентов и межпарламентских связях в государственных и иных средствах массовой информации, размещая информацию в официальных сайтах.

Журнал "Дальневосточный капитал".

