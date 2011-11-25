В Приморском крае полицейские продолжают выявлять нарушителей выборного законодательства

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. В преддверии парламентских выборов для приморцев стали привычными пейзажи, на которых красуются заклеенные агитплакатами подпорные стены, столбы и даже двери подъездов. А это является грубым и, вместе с тем, наиболее часто встречающимся нарушением выборного законодательства.

Действия тех, кто «украшает» Приморье таким образом регламентированы статьей 5.12 КоАП РФ «Размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов».

Нарушители установленных Законом правил привлекаются к административной ответственности. Как правило, заложниками собственной неосведомленности становятся студенты, пенсионеры и люди, не имеющие постоянного места занятости, желающие «подзаработать» на предвыборной кампании. Зачастую наниматели не разъясняют им требований законодательства, подвергая, тем самым, риску административного наказания.

Так, на днях в полицию города Партизанск обратилась местная жительница. По телефону она сообщила, что неизвестный молодой человек расклеивает агитационные плакаты на дверях подъезда в доме по улице Октябрьской. По заявлению прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и задержали расклейщика. В отделе внутренних дел с ним была проведена разъяснительная беседа. По факту нарушения выборного законодательства в отношении 18-летнего жителя города было возбуждено административное производство.

Во Владивостоке 19-летний парень также привлечен к ответственности за расклейку агитационных материалов на фасадах домов по улице Светланской. Недавно отремонтированные стены зданий основательно испорчены приклеенными на совесть агитплакатами.

Необходимо отметить, что большинство сообщений сотрудники полиции получают от очевидцев происходящего. В связи с этим Управление МВД России по Приморскому краю призывает жителей и гостей Приморья по-прежнему бдительно относиться к подобным происшествиям и сообщать в органы внутренних дел о фактах нарушений, свидетелями которых вы стали. Каждое сообщение будет в обязательном порядке проверено, в отношении незаконопослушных граждан – приняты меры по пресечению антиобщественных деяний.

Кроме вышеперечисленных нарушений, ставших, к сожалению, привычными во время проведения предвыборной кампании, существуют и другие. Так, немалую «популярность» среди приморцев-агитаторов получила порча пропагандистских материалов, что также является административно наказуемым деянием.

Жительница поселка Кавалерово сообщила в полицию о том, что на информационных стендах в центре населенного пункта аэрозольной краской закрашены агитплакаты одного из кандидатов в депутаты Госдумы.

Во Владивостоке на проспекте Красного Знамени также были залиты краской изображения участника выборной «гонки», выдвиженца от одной из партий. Подобное нарушение было зафиксировано и на улице Некрасовской краевого центра. По всем зарегистрированным случаям проводятся проверки, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.