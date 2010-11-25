Приемная Президента России открылась и в Приморье

Приемные Президента России Дмитрия Медведева 22 ноября открыты во всех субъектах Федерации, в том числе и на Дальнем Востоке. Теперь у всех жителей появилась возможность обратиться к главе государства через эти приемные, а кроме того, пообщаться с Дмитрием Медведевым в режиме видеоконференции, сообщает корр. РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Приёмная Президента РФ в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 27, (4232) 22-99-64 begin_of_the_skype_highlighting (4232) 22-99-64 end_of_the_skype_highlighting, 22-99-64. Руководитель: Ничипорюк Владимир Петрович. Часы приёма: с 12.00 до 19.00 (вторник – четверг), с 10.00 до 12.00 (суббота).

Дмитрий Медведев подчеркнул, что должен измениться и сам подход к работе с обращениями. Граждане должны получить возможность посредством электронных технологий следить за ходом рассмотрения своих обращений: через интернет-сайты и электронные приёмные, которые откроются в 48 регионах. Должен быть также налажен обмен информацией между приёмными президента и создаваемыми в регионах центрами предоставления государственных услуг, отметил Дмитрий Медведев.