Владивосток решил дождаться возвращения выборов

Дума Владивостока вновь на стала формировать комиссию для проведения конкурса на должность мэра

На очередном заседании Думы Владивостока 25 октября депутаты вновь не приняли решение о формировании конкурсной комиссии, которая должна провести конкурс на должность главы. Вопрос об этом был исключен из повестки по согласию всех партий. К нему они намерены вернуться через месяц – после того, как Законодательное Собрание рассмотрит законопроект о возвращении прямых выборов глав городов и районов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Снять вопрос о начале процедуры формирования комиссии с рассмотрения предложила председатель комитета гордумы по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза ЧЕМЕРИС. Предложение было поддержано большинством парламентариев. Как потом объяснила депутат, в Законодательном Собрании Приморского края в ближайшие недели будет рассмотрен законопроект врио губернатора Олега КОЖЕМЯКО, дающий возможность муниципалитетам вернуться к прямым выборам мэров. Поэтому городские депутаты решили подождать принятия краевого закона и уже потом, в конце ноября, вернуться к вопросу о дальнейшей судьбе главного городского поста.

Напомним, что пост главы Владивостока является вакантным с 11 октября, когда первый избранный по конкурсу мэр города Виталий ВЕРКЕЕНКО досрочно сложил свои полномочия. Согласно действующей редакции Устава Владивостока и Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города, все конкурсные процедуры, а также избрание нового градоначальника должны были пройти в течение 55 дней, то есть не позднее 5 декабря. Однако уже сейчас понятно, что сроки формирования конкурсной комиссии, а следовательно и других процедур выдержаны не будут. И.о. главы Владивостока после отставки Виталия Веркеенко остается первый заместитель мэра Сергей ШЕРСТЮК.