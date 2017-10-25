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В Приморье оргвыводы делаются на стройке
Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО попрощался с еще одним заместителем, доставшимся «в наследство» от Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.
В минувшие выходные новый руководитель края в очередной раз осмотрел несколько строящихся за бюджетные деньги объектов. Впечатления от увиденного оказались столь сильными, что уже утром в понедельник курирующий строительное направление вице-губернатор Эдуард ПОРТНОВ отправился «на выход» с формулировкой «за отсутствие динамики по стройкам и полное отсутствие контроля». Полномочия отставника временно переданы другому вице-губернатору, Александру ЮРОВУ.
Кроме того, Андрей Тарасенко назначил нового заместителя – Татьяну КАЗАНЦЕВУ, более 15 лет возглавлявшую департамент финансов края. В новом качестве она по-прежнему будет отвечать за финансовые вопросы.
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