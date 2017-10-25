В Приморье оргвыводы делаются на стройке

Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО попрощался с еще одним заместителем, доставшимся «в наследство» от Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

В минувшие выходные новый руководитель края в очередной раз осмотрел несколько строящихся за бюджетные деньги объектов. Впечатления от увиденного оказались столь сильными, что уже утром в понедельник курирующий строительное направление вице-губернатор Эдуард ПОРТНОВ отправился «на выход» с формулировкой «за отсутствие динамики по стройкам и полное отсутствие контроля». Полномочия отставника временно переданы другому вице-губернатору, Александру ЮРОВУ.

Кроме того, Андрей Тарасенко назначил нового заместителя – Татьяну КАЗАНЦЕВУ, более 15 лет возглавлявшую департамент финансов края. В новом качестве она по-прежнему будет отвечать за финансовые вопросы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток