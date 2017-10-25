Руководство администрации Большого Камня не идет на контакт с новой гордумой

Большой Камень в скором времени рискует превратиться во Владивосток девяностых – город, живущий без утвержденного бюджета, но с властью, легитимность которой многими ставится под сомнение. На первый взгляд, подобный сценарий в нынешнюю эпоху «вертикали власти», да еще и в городе, находящемся под пристальным вниманием первых лиц государства, кажется фантастическим.

Однако события последних недель показывают, что грани возможного в Большом Камне стираются достаточно быстро, а для полной аналогии с краевой столицей 20-летней давности не хватает разве что «выноса» главы из горадминистрации.

Еще 13 октября планировалось провести первую рабочую встречу депутатов избранной больше месяца назад Думы и представителей городской администрации, посвященную формированию бюджета Большого Камня на 2018 год. Однако составить компанию 12 депутатам никто из чиновников не вызвался, а сам зал заседаний оказался закрыт. По неофициальной информации, ответственные за бюджет города представители администрации получили от руководства города указание не участвовать в рабочей встрече.

Напомним, что по итогам сентябрьских выборов уверенное большинство в Думе Большого Камня получили самовыдвиженцы, представляющие местное общественное движение «Диалог». Отношения «Диалога» с нынешней городской властью не сложились с самого начала, и доброй половине его представителей пришлось добиваться регистрации в качестве кандидатов в депутаты через суд. Однако после успешных для общественников выборов противостояние продолжилось уже в коридорах власти, причем в буквальном смысле этого слова.

Видя, что коллеги из других муниципалитетов уже приступили к работе, а власти Большого Камня созывать первое заседание новой местной Думы не спешат, большекаменские депутаты 26 сентября собрались на первое заседание, чтобы решить организационные вопросы. Причем «политика закрытых дверей» начала работать уже тогда – собираться на заседание парламентариям пришлось в кабинете главы Шкотовского района. В ходе первого заседания на пост спикера Думы было предложено две кандидатуры, и по итогам тайного голосования победу одержал директор ООО «Расчетный центр» Алексей КУЗНЕЦОВ, как и большинство депутатов, представляющий выше упомянутый «Диалог».

Однако у крепко держащего властные рычаги в своих руках главы муниципалитета Дмитрия ЧЕРНЯВСКОГО оказалось иное видение происходящих событий. 26 сентября Дмитрий Чернявский подписал распоряжение о созыве первого заседания новой Думы 10 октября, причем в повестке не значились вопросы об избрании нового председателя - депутатам предлагалось лишь сформировать постоянные комиссии и определить, кто станет заместителем спикера. Напомним, что в прежнем созыве председателем был сам Чернявский, совмещая эту должность с главой городского округа. И.о. главы администрации городского округа с осени 2013 года является Вячеслав МОСКАЕВ, а попытки провести конкурс на замещение этой должности и избрать «постоянного» сити-менеджера, а затем (после изменений в краевом законодательстве) и полноправного главу города блокировались вплоть до конца полномочий «старой» гордумы.

В свою очередь, представители нового депутатского корпуса ставят под сомнение саму правомерность нахождения господина Чернявского в его рабочем кабинете. Необходимо уточнить, что главой Большого Камня (на тот момент еще ЗАТО) Дмитрий Чернявский стал 20 марта 2012 года, будучи избранным депутатами предыдущего созыва гордумы из своего состава. Теоретически срок его полномочий истекал в марте 2017 года, но конкурс на должность нового главы не состоялся ни до, ни после этой даты. А в Думу шестого созыва, которую большекаменцы избрали 10 сентября текущего года, Чернявский не попал, проиграв выборы.

Тем не менее покидать свой кабинет в ближайшее время, как показывают последние события, чиновник явно не собирается, «указывая на дверь» новоизбранным муниципальным депутатам. На руку засидевшемуся главе пока играет и смена власти в регионе с последующей показательной отставкой куратора внутренней политики… А вот о том, что не за горами 2018 год, когда Большой Камень прекратит получать многомиллионные дотации из федерального бюджета (поддержка была сохранена на период 2015-2017 годов, после снятия режима ЗАТО), в руководстве города, похоже, вспоминать не желают.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток