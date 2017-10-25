Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Политика закрытых дверей
Руководство администрации Большого Камня не идет на контакт с новой гордумой
Большой Камень в скором времени рискует превратиться во Владивосток девяностых – город, живущий без утвержденного бюджета, но с властью, легитимность которой многими ставится под сомнение. На первый взгляд, подобный сценарий в нынешнюю эпоху «вертикали власти», да еще и в городе, находящемся под пристальным вниманием первых лиц государства, кажется фантастическим.
Однако события последних недель показывают, что грани возможного в Большом Камне стираются достаточно быстро, а для полной аналогии с краевой столицей 20-летней давности не хватает разве что «выноса» главы из горадминистрации.
Еще 13 октября планировалось провести первую рабочую встречу депутатов избранной больше месяца назад Думы и представителей городской администрации, посвященную формированию бюджета Большого Камня на 2018 год. Однако составить компанию 12 депутатам никто из чиновников не вызвался, а сам зал заседаний оказался закрыт. По неофициальной информации, ответственные за бюджет города представители администрации получили от руководства города указание не участвовать в рабочей встрече.
Напомним, что по итогам сентябрьских выборов уверенное большинство в Думе Большого Камня получили самовыдвиженцы, представляющие местное общественное движение «Диалог». Отношения «Диалога» с нынешней городской властью не сложились с самого начала, и доброй половине его представителей пришлось добиваться регистрации в качестве кандидатов в депутаты через суд. Однако после успешных для общественников выборов противостояние продолжилось уже в коридорах власти, причем в буквальном смысле этого слова.
Видя, что коллеги из других муниципалитетов уже приступили к работе, а власти Большого Камня созывать первое заседание новой местной Думы не спешат, большекаменские депутаты 26 сентября собрались на первое заседание, чтобы решить организационные вопросы. Причем «политика закрытых дверей» начала работать уже тогда – собираться на заседание парламентариям пришлось в кабинете главы Шкотовского района. В ходе первого заседания на пост спикера Думы было предложено две кандидатуры, и по итогам тайного голосования победу одержал директор ООО «Расчетный центр» Алексей КУЗНЕЦОВ, как и большинство депутатов, представляющий выше упомянутый «Диалог».
Однако у крепко держащего властные рычаги в своих руках главы муниципалитета Дмитрия ЧЕРНЯВСКОГО оказалось иное видение происходящих событий. 26 сентября Дмитрий Чернявский подписал распоряжение о созыве первого заседания новой Думы 10 октября, причем в повестке не значились вопросы об избрании нового председателя - депутатам предлагалось лишь сформировать постоянные комиссии и определить, кто станет заместителем спикера. Напомним, что в прежнем созыве председателем был сам Чернявский, совмещая эту должность с главой городского округа. И.о. главы администрации городского округа с осени 2013 года является Вячеслав МОСКАЕВ, а попытки провести конкурс на замещение этой должности и избрать «постоянного» сити-менеджера, а затем (после изменений в краевом законодательстве) и полноправного главу города блокировались вплоть до конца полномочий «старой» гордумы.
В свою очередь, представители нового депутатского корпуса ставят под сомнение саму правомерность нахождения господина Чернявского в его рабочем кабинете. Необходимо уточнить, что главой Большого Камня (на тот момент еще ЗАТО) Дмитрий Чернявский стал 20 марта 2012 года, будучи избранным депутатами предыдущего созыва гордумы из своего состава. Теоретически срок его полномочий истекал в марте 2017 года, но конкурс на должность нового главы не состоялся ни до, ни после этой даты. А в Думу шестого созыва, которую большекаменцы избрали 10 сентября текущего года, Чернявский не попал, проиграв выборы.
Тем не менее покидать свой кабинет в ближайшее время, как показывают последние события, чиновник явно не собирается, «указывая на дверь» новоизбранным муниципальным депутатам. На руку засидевшемуся главе пока играет и смена власти в регионе с последующей показательной отставкой куратора внутренней политики… А вот о том, что не за горами 2018 год, когда Большой Камень прекратит получать многомиллионные дотации из федерального бюджета (поддержка была сохранена на период 2015-2017 годов, после снятия режима ЗАТО), в руководстве города, похоже, вспоминать не желают.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Политика закрытых дверей
- "Это любопытное назначение"
- Новый глава Приморья: "Пушкарёв - мужик грамотный!"
- Вице-губернатор Илья Ковалев: "Я планирую вернуться в Приморье"
- Соответствуя духу и букве
- Путь в США для жителей Дальнего Востока теперь лежит через Москву
- В Приморье морская пехота ТОФ отрабатывает десантирование с воздуха
- Во Владивостоке выставят 60 единиц вооружения
- Гордепы будут начинать работу под гимн Владивостока
- Агентство Invest India планирует принять участие в ВЭФ-2017
Новости раздела
- В Приморье оргвыводы делаются на стройке
- Политика закрытых дверей
- Директора пошли на "выход"
- Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие
- Василий Усольцев: Мы ремонтируем наиболее востребованные участки
- Новым вице-губернатором Приморья стала женщина
- На Колыме запустят мобильное приложение "Открытое правительство"
- "Это любопытное назначение"
- Высокоотставленное лицо
- Новый глава Приморья: "Пушкарёв - мужик грамотный!"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Власти готовятся обрушить рубль
- Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие
- Директора пошли на "выход"
- Названа десятка регионов РФ, куда хотят сбежать приморцы
- На Колыме запустят мобильное приложение "Открытое правительство"
- В 20-й раз в столице Приморья прошла дальневосточная выставка "Печатный двор"
- В Год ООПТ в Биробиджане состоялась XII Дальневосточная конференция по заповедному делу
- Банки готовы инвестировать в приморские компании
- Круизный лайнер Costa NeoRomantica вновь пришвартуется во Владивостоке
- Методом выбивания добывают себе квартиры обманутые дольщики Хабаровского края