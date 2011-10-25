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В Кавалеровском районе Приморья станет больше сельских поселений

25 Октября 2011, 16:13 | Приморье

На заседании комитета Законодательного Собрания по региональной политике и законности 11 сентября депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта о преобразовании ряда поселений в Кавалеровском муниципальном районе.

С инициативой объединить Устиновское и Зеркальненское сельские поселения к депутатам обратился губернатор Приморского края.

Как сообщила представитель губернатора в краевом парламенте Евгения ЩЕДРИНА, преобразование сельских поселений позволит упростить процесс управления и сэкономить бюджетные средства.

По словам председателя комитета по региональной политике и законности Виктора ПИНСКОГО, одной из причин укрупнения сельских поселений стали трудности с избранием глав и депутатов муниципальных комитетов в небольших по численности муниципальных образованиях. Объединение позволит сформировать работоспособные органы власти, увеличить финансирование вопросов местного значения. Напомним, что объединение нескольких сельских поселений в прошлом году произошло в Спасском и Чугуевском муниципальных районах.

Второй законопроект, инициатором которого выступил депутат Законодательного Собрания, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН, касается изменения статуса муниципальных образований. Входящие в состав Кавалеровского района поселки городского типа Рудный и Высокогорск предлагается преобразовать в сельские населенные пункты – поселок Рудный и село Высокогорск.

После прекращения работы градообразующих предприятий в этих поселках уменьшилось число объектов социального назначения и значительно сократилось население. Проведенный опрос показал, что они согласны на изменение статуса своих населенных пунктов, тем более, что фактически проживают в сельской местности.

Автор: Татьяна Курочкина
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